I proto slibuje tento zápas, který začíná v třebešské hale úderem 19. hodiny, pořádný náboj.

Královští Sokoli v sobotu rekordně rozstříleli celek Kolína 124:71 a nejen tato vysoká výhra by jim mohla vlít do žil pořádnou porci sebevědomí, ale také návrat klíčového pivota Slováka Pavola Lošonského do sestavy.

„Ostravě máme co vracet, naposledy jsme tam prohráli skoro o 50 bodů. Nebyli jsme kompletní, ale na to se nemůžeme vymlouvat. V sobotu jsme odehráli velmi dobré utkání s Kolínem. Věřím, že si stejnou energii vezmeme i na Ostravu,“ přeje si hradecký kouč Lubomír Peterka.