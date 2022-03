Jaroměři k výhře nestačila ani skvělá první třetina. Již v 16. minutě totiž vedli Sokoli 4:1 a vypadalo to, že se bude rozhodovat až v sedmém zápase. Florbal však ukázal, jak nevyzpytatelný umí být. Necelých dvacet vteřin před koncem první sirény snížil hostující Marián Kloza a gólem do šatny odstartoval havířovský obrat. Prostřední část patřila Torpedu, když ji ovládlo 3:1 a do závěrečného dějství se šlo za vyrovnaného stavu 5:5. Na vítěznou branku se čekalo až do 52. minuty, kdy se prosadil Jakub Vilím. Pojistku a uklidnění na havířovské hole přidal v 56. minutě Adam Feber. Jaroměř už sílu na vyrovnání nenašla. Klíčovou bitvu o setrvání v první lize nezvládla a v příštím roce si zahraje Národní ligu.

Martin Klapka, trenér Jaroměře: „Šesté utkání jsme měli jasně ve svých rukou, bohužel jsme však nedokázali zvládnout dvě třetiny. Soupeř nás svoji tvrdou hrou, kterou předváděl v celé sérii, prostě přetlačil a zápas překlopil na svoji stranu. Chtěl bych poděkovat týmu za předvedené výkony v celé sérii. Kluci do toho dali všechno."

TJ Sokol Jaroměř - Torpedo Havířov 5:7

Branky: 1. Sucharda, 5. Velc, 15. Hašek, 16. Kotrč, 27. Kroupa - 7. a 52. Vilím, 20. Kloza, 24. Kučera, 26. Šulc, 40. a 56. Feber. Rozhodčí: Baloun - Sommer. Vyloučení: 5:2. Využití: 2:1. Diváci: 195. Konečný stav série: 2:4

Zdroj: Youtube

Zápasy série play down:

1. utkání: Torpedo Havířov - TJ Sokol Jaroměř 7:5 (2:1, 5:1, 0:3)

2. utkání: Torpedo Havířov - TJ Sokol Jaroměř 11:10pn (3:4, 2:3, 5:3 - 0:0)

3. utkání: TJ Sokol Jaroměř - Torpedo Havířov 4:5p (0:2, 1:0, 3:2 - 0:1)

4. utkání: TJ Sokol Jaroměř - Torpedo Havířov 8:5 (3:1, 2:3, 3:1)

5. utkání: Torpedo Havířov - TJ Sokol Jaroměř 3:8 (0:1, 2:1, 1:6)

6. utkání: TJ Sokol Jaroměř - Torpedo Havířov 5:7 (4:2, 1:3, 0:2)