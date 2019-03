Jak hodnotíte loňský rok?

Soustředil jsem se v ní především na trénink a nebyl ani závod, na který bych se speciálně připravoval. Do všech závodů jsem šel z plného tréninku, takže výsledky nebyly takové, jaké jsem si představoval. Vše jsem směřoval až k letošní sezoně. v té bych se měl mnohem víc soustředit na závody a pevně věřím, že výsledky budou lepší.

Vy jste toho v uplynulém roce hodně změnil.

Byl to pro mě ohromně náročný rok. Jezdil jsem na spoustu soustředěních, naplaval jsem hrozně moc kilometrů, ve vodě jsem byl i tři hodiny, změnil jsem suchou přípravu i trenéra. Teď trénuji na Slovensku v Bratislavě. Tohle všechno pro mě bylo nové. Opravdu to bylo hodně o objemu a z těch naplavaných kilometrů chci těžit v letošním roce.

Jak moc těžké to bylo?

Musím říct, že strašně moc. Ale ta změna musela přijít, protože po olympiádě 2016 v Riu jsem si dával pauzu. Tolik jsem toho nenaplaval a teď jsem si to musel protrpět. Začátky byly hodně těžký, ale postupem času to bylo lepší a lepší. Navíc teď už ta kilometráž není tak velká, jako byla. Člověk se víc těší na tréninky.

Rozumím tomu dobře, že jste dostal do plavání novou chuť?

Naprosto přesně.

Změna se týkala i disciplín?

Přesně tak. Chci si odpočinout od své hlavní disciplíny 400 metrů polohově a mnohem více se soustředím na 200 metrů motýlek a 200 metrů polohově.

I když jste v sezoně tolik nezávodil, vyhrál jste právě na dvoustovce motýlka republikový šampionát, považujete to za největší úspěch loňského roku?

Dalo by se říct, že ano, ale neberu to jako nějaký velký úspěch, protože na domácích šampionátech bych měl vyhrávat.

Na World Cupu jste byl na stejné trati jedenáctý.

Tam mě to trochu zklamalo, protože jsem se chtěl dostat do finále, ale konkurence byla hodně silná. Zaplaval jsem nejlepší čas sezony, bohužel to na postup nestačilo. Ale neberu to nějak tragicky, všechno to byla příprava na letošek, kde bych to měl všechno konečně zúročit.

Koukal jsem, že jste ve spolupráci s Vladislavem Kučíkem vydal poučnou knihu s názvem Plaveme s Pavlem, jaká to pro vás byla zkušenost?

Tohle pro mě bylo něco naprosto nového a jsem rád, že jsem se na tom mohl podílet a podpořit tím sport. Díky výsledkům můžu děti přimět ke sportu, což je super. Navíc jim poradit, co a jak. Ale kdo chce začít plavat, tak si knížku může pořídit a dozví se tam, co všechno je potřeba udělat ke zlepšení, jak trénovat techniku a co tomu člověk všechno musí obětovat. Pojali jsme to zábavnou formou, takže by to mělo děti bavit. Tvorba zabrala sice spoustu času, ale rozhodně toho nelituji, naopak jsem rád, protože jsem slyšel spoustu pozitivních reakcí, že touto formou propaguji sport.

Jaké jsou výhledy pro letošní rok?

Máme dva kvalifikační závody na univerziádu a mistrovství světa. První svoje nominační závody mám od 11. dubna v Eindhovenu, což jsou moje oblíbené závody. Tam se moc těším, ale tolik se na to připravovat nebudeme, takže uvidíme, jaké budou časy. Hlavní nominační závod by měl být v Pardubicích 17. až 19. května. Budu se tam snažit kvalifikovat se na letní univerziádu, která je na začátku července a na mistrovství světa, což je na konci července.

To jsou tedy letošní vrcholy?

Přesně tak. A soustředím se v nich na 200 metrů motýlka a na dvoustovku polohově.