Bleskově proletěly do bojů o medaile basketbalistky Hradce Králové, které ve třech čtvrtfinálových zápasech Ženské ligy vyřídily Nymburk a na postup do semifinálejim stačil nejmenší možný počet zápasů.

„Nymburk spoléhal na individuality, my jsme byly týmovější,“ radovala se trenérka Romana Ptáčková. A měla důvod, její tým totiž rozhodně nebyl takovým favoritem, jak ukazuje konečný stav. Už v tomto týdnu Lvice začnou sérii o postup do finále. Čeká je ovšem přetěžký úkol, narazí na českého giganta - USK Praha, neporažené šampionky z posledních let.