Východní Čechy - V minulosti se stala trojnásobnou mistryní světa mezi juniorkami, v Soči vyhrála olympijské hry, doma má cenu za triumf na univerziádě a stala se i celkovou vítězkou Světového poháru. Titulu ze světového šampionátu se však Eva Samková dočkala „až“ v pětadvaceti letech.

Splněný sen. Je i mistryní světa

Snowboardcrossařka Eva Samková suverénně ovládla světový šampionát v americkém Park City. Svoji úctyhodnou sbírku medailí rozšířila o jediné zlato, které jí ještě chybělo. Na druhém místě skončila Britka Charlotte Bankesová a bronzová Italka Michela Moioliová. Rodačka z Vrchlabí se tímto počinem definitivně zařadila mezi české sportovní legendy.

Kdo v pátek sledoval kompletní program jejích závodů, musel být nadšen. Sympatická rodačka z Vrchlabí dominovala v kvalifikaci a pak suverénně ovládla všechny vyřazovací závody. A čím ještě zaujala? Zlatým knírkem. Právě ten jí pomohl na vrchol.

Glosa Pavla Krále: Evě schází už ,,jen“ Stanley Cup…

Zapsala se do dějin. Je jednou z vyvolených. Bezpochyby. Eva Samková se směle může řadit k Jágrovi, Forsbergovi či Crosbymu. V čem že se rýmuje spojení šikovné snowboardcrossařky a slavných hokejistů? Jednoduchá odpověď. Ve svém „oboru“ dosáhla po galapředstavení v Park City prakticky všeho. Je olympijskou vítězkou, mistryní světa, vyhrála i celkové hodnocení Světového poháru. Zařazení do tzv. Tripl Gold Cupu by jí slušelo. Dívka z Vrchlabí zkrátka baví svět. Nejen svým sportovním uměním či knírkem v obličeji. Je stále vstřícná, upřímná, otevřená. S ničím se moc nepáře, odpoví na každou otázku.



V tomto ohledu by jí leckteré sportovní hvězdy mohly (a měly) závidět. Vyměnit prkno za brusle, možná by se děly věci. Řečeno s nadsázkou: Evě schází už ,,jen“ legendární Stanley Cup.