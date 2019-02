V sobotním semifinále porazily hladce Košice 90:62. Lvice soupeře definitivně srazily supervýkonem ve třetí čtvrtině (26:6). V nedělním finále vyzvaly Piešťanské Čajky. A hradecké hráčky byly favoritem, vždyť ve skupině slovenského protivníka dvakrát skolily. Boj o zlato byl vyrovnaný, po přestávce to vypadalo, že si Lvice sáhnou na pohár, ale nakonec padly 54:60. I tak zaslouží pochvalu.

Měli být tahouny hokejistů Hradce Králové pro play off. Jenže dvojici elitních útočníků vyřadilo ze hry zraněníkolena, pro sportovce tolik prokletého kloubu. U Michala Dragouna je konec sezony jistý. Až mu opadne otok, půjde na operační sál. U Petra Koukala je situace o něco příznivější. Ještě existuje naděje, že by přece jen při vrcholu extraligy nechyběl. Oba si zranění přivodili při celkem běžných soubojích ve vítězném utkání (3:0) na ledě mistrovské Komety Brno. „To bych tam snad radši prohrál,“ hlesl trenér Tomáš Martinec.

Komentář Zdeňka Zamastila: Lvi! Češi dostáli svému jménu

Splněný závazek. Čeští basketbalisté si dali vnitřní úkol.V posledním domácím kvalifikačním zápase zvítězit, nejenom pro sebe ale hlavně pro diváky. Velké poděkování jim totiž dlužili za loňské 13. září. V utkání proti Rusku je přišlo povzbudit zhruba 8500 příznivců, kteří je dotlačili k epochální výhře. Svým fanouškům chtěli poděkovat už na konci listopadu, ovšem slibně se vyvíjející zápas s Francii nedotáhli do vítězného konce. Pro domácí derniéru jim postavil los do cesty Bosnu a Hercegovinu. Protivníka, kterému kromě cti už o nic nešlo. Jenže Bosňané vzali duel s jistým účastníkem mistrovství světa zcela vážně. Naopak Lvi se trápili. Povinnost zvítězit nad celkem, se kterým se to očekává, jim svazovala ruce. Dostáli však svému jménu. I když se jim herně nedařilo, bojovali tak, až se jim podařilo mrštnou kořist ulovit. Ještě že tak, protože loučit se s kvalifikací se čtyřmi prohrami v řadě, by mohlo zkazit jejich celkový dojem. Minimálně u těch, kteří mají sklon u kritizování čehokoliv…