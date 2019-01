Východní Čechy /SOUHRN/ - Byla radost ho sledovat. Roman Koudelka svými výkony na Turné čtyř můstků zahřál srdce českých milovníků skoků na lyžích.

Skokan na lyžích Roman Koudelka. | Foto: ČOV/Pavel Lebeda

Třicetiletý závodník z Lomnice nad Popelkou chtěl po minulé sezoně končit. Nechal se však přemluvit od manželky Andrey k pokračování sportovní kariéry a udělal dobře. Celkově obsadil vynikající páté místo. Co je ale mnohem důležitější. V každém ze čtyř závodů prokázal příslušnost k absolutní světové špičce. Teď si jen přát, aby mu forma vydržela co nejdéle. Nejlépe do březnového mistrovství světa v rakouském Seefeldu.

Poražený týdne v Královéhradeckém kraji: Siniakové první turnaj v sezoně nevyšel

Vstup do nové sezony královéhradecké rodačce podle představ nevyšel. Na turnaji v Brisbane vypadla 31. tenistka žebříčku WTA už v 1. kole. Zápas přitom měla Kateřina Siniaková rozehraný excelentně. S domácí Australankou Tomljanovičovou vyhrála první set hladce 6:1. Pak ji však začal zrazovat servis. Ve zbývajících dvou sadách si jej prohrála hned šestkrát (!) a vyfasovala dokonce nepopulárního kanára. Chuť si příliš nespravila ani ve čtyřhře. S Barborou Krejčíkovou coby světové jedničky podlehly v semifinále česko-americkému páru Peschkeová-Melicharová 2:6, 5:7.

Poznámka Pavla Krále: Vzestup skoku. Díky Jandovi

Maličkosti dělají velké věci. Špičková helma, pořádná kombinéza. V loňské sezoně se o nich českým skokanům mohlo jenom zdát. Dokonce sklidili za své vybavení posměch. Až do doby než byl předsedou úseku při Svazu lyžařů na dubnové valné hromadě zvolen nedávný reprezentant a v současnosti poslanec Jakub Janda. Sehnal peníze, své sliby o lepších zítřcích pro český skok plní jak nejlépe může. Reprezentaci zajistil vskutku špičkové produkty i celkově lepší výběr materiálu. A podívejte. Roman Koudelka na Turné čtyř můstků zářil. Fanoušek českých barev měl tak po delší době opět důvod k radosti. I díky legendárnímu Jandovi a také návratu zkušeného kouče Davida Jiroutka. Ten zase zapracoval na atmosféře uvnitř týmu. ,,Je výborná,“ pochvaluje si Koudelka. Zatím vyčnívá jen on, napodobí ho brzy i další Češi?