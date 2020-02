Ty mohli Draci získat v minulém týdnu. Nejprve doma přivítali Řisuty, na vítězství jim ale nestačil ani náskok dvou branek po druhé třetině (3:4). Následoval výjezd na led Děčína a i zde Východočeši prohráli. Tentokrát 3:6. Další příležitost na zisk postupové jistoty dostanou svěřenci kouče Petra Váchy tuto středu, kdy od 18 hodin v derby přivítají Vrchlabí.

Hrdina týdne v Královéhradeckém kraji: Výškaři Hradce ovládli závod halového MČR

O víkendu se v Ostravě uskutečnilo halové mistrovství České republiky v atletice. Ve vynikajícím světle se ukázali závodníci Sokola Hradec Králové, kteří ve skoku vysokém vybojovali zlatou i stříbrnou medaili. Na nejvyšší stupínek dosáhl obhájce prvenství Marek Bahník, který se prezentoval výkonem 225 centimetrů, což je jeho nový osobní rekord. Druhé místo si vyskákal jeho mladší oddílový parťák Jakub Bělík. Ten se přehoupl přes laťku ve výšce 208 centimetrů. Další zlato získal v běhu na 800 metrů Lukáš Hodboď. Na poloviční trati bral stříbro Michal Desenský.

Komentář Pavla Krále: Kotal impuls přinesl, ale…

Byla to v neděli jiná Sparta. Živější, přímočařejší, jednoduše řečeno nebezpečnější. Každopádně lze konstatovat, že Václav Kotal impuls povadlému týmu přinesl, ač výsledkově na Hané neuspěl. Švéd Karlsson, Srb Plavšič, dispečer Dočkal, gabonská hvězda Kanga i talentovaný Hložek jeli směr vpřed na sto procent. Scházelo jediné, lepší zakončení. Tedy zásadní věc v konečném účtování.

Co nevyšlo? Jednoznačně bránění standardních situací. Tady sparťané hořeli jako papír. Co roh, to problém. A obrovský. Takhle se špičkové mužstvo ve vápně chovat nesmí. Lehkomyslnost, svým způsobem nezodpovědnost , malý důraz v osobních soubojích. Tohle budou mít hráči celý týden na talíři. Kotal emoce na lavičce krotil, i když to v něm zákonitě vřelo. Promarněné tutovky Karlssona či Hložka v samém závěru jej vnitřně, stejně jako celou sparťanskou obec, musely totálně žrát. Naštvaný bude ještě dlouho. Přesto jsem přesvědčen, že kříšení slavného českého klubu nepotrvá dlouho. On se o to svými metodami, odborností a pracovitostí postará.