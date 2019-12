/FOTO/ Už před týdnem byl hokejový brankář Nové Paky mužem, na něhož se po senzačním vítězství 5:4 ve Vrchlabí snášelo nejvíc chvály. O sedm dní později nováček II. ligy zajížděl na led Dvora Králové a také zde se hosté mohli opřít o umění své jedničky.

Hokejisté dvorského Rodosu doma padli s nováčkem z Nové Paky. | Foto: Miloslav Knap

„Nikdo mu před sezonou nevěřil, je to pouze gólman z kraje, říkalo se. On na sobě ale neuvěřitelně pracuje, neusíná na vavřínech, stále dře a dře. Ve Dvoře to doslova zavřel,“ sypal komplimenty na adresu opory svého mužstva po vítězném utkání (2:1) trenér Bruslařů Aleš Půlpán.