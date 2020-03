Skvělý zápas sehrál náchodský fotbalista Martin Malý. Úvodní jarní divizní duel na trávníku Kutné Hory si prakticky podmanil. Druhý tým tabulky na soupeřově půdě zvítězil s přehledem 3:0 a o všechny góly se postaral právě kapitán a lídr týmu. Devětadvacetiletý ofenzivní hráč má v této sezoně na svém kontě celkem už 10 branek. „Mé góly jsou podílem na týmovém úspěchu. Na prvním místě je tým. Nicméně deset branek v patnácti jarních zápasech by byl příspěvek, s nímž bych byl spokojený,“ řekl v uplynulém týdnu před výkopem prvního jarního utkání.

Komentář Pavla Krále: Přichází Růžičkova disciplína

Play off. Pro každého hokejistu magické spojení. Vrchol sezony. Vše se maže, jede se od nuly.

Hradec začne už v předkole. Pro mnohé nepříliš radostná zpráva. Ale i odsud se dá odrazit k metám nejvyšším. Když tým chytne slinu, může se stát cokoliv…

V říjnu doplnil realizační tým Vladimír Růžička. Trenérský mág s obrovskými zkušenostmi. V nadsázce také prohlásil, že ho sezona začne zajímat až v březnu. Až o něco opravdu půjde. Ten čas nastal. Růžička coby kouč dvakrát slavil extraligový triumf, národní tým opakovaně dovedl ke zlatu na MS a připomeňme, že byl i kapitánem olympijských vítězů. Play off je disciplínou, kterou zpravidla ovládá. Baví ho. Dovede se na ni připravit. Vzpomeňme nedávné tažení Ligou mistrů.

Nyní musí tahle persona rychle vykoumat, jak uspět také mezi extraligovou elitou. Proto do klubu přišel, proto dostal laso od majitele Schöna. Fanoušci jsou po výkonech v základní části v rozpacích. Teď si je může naklonit.