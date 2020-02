A když se jim podaří sehnat „frontmana“ akce, úspěch je podtržen. Letos se publiku v enteria areně představí Yvetta Blanarovičová.

Lazaret zn. Beksa

Beksa při této akci prohrála jenom jednou, a to vloni s Nymburkem. Dne si ale čeká nesmírně náročný úkol. Ze dvou důvodů. Pardubické basketbalisty kosí zranění jako vysokou trávu a jejich soupeř z USK se této sezoně ukazuje ve výborném světle.

„Hrají hodně organizovaně na obou polovinách hřiště. V obraně dokonce v několika systémech, jak osobních, tak zónových. Pro nás to znamená nutnost eliminovat zahraniční sílu soupeře a podobně jako ve druhém poločase s Levicemi se postarat o to, aby hosté skoro nemohli skórovat. Pokud se nám to podaří, bude se nám lépe dýchat i v útoku,“ vybízí k plnění plánů pardubický asistent Adam Konvalinka.

Vrásky na čel mu dělá nafouknutá marodka. Nečas a Kohout nenastoupí určitě, nad triem Půlpán, Pavlovič, Škranc se vznáší otazník.

„Paradoxní je, že jsme na tom špatně zdravotně, ale herně to není moc znát. Na druhou stranu naše hra hodně závisí na tom, co předvede Tomáš Vyoral. V každém případě je velmi pozitivní přínos mladších hráčů,“ pochvaluje si Konvalinka.

Muzikály z Broadwaye

První polovinu Hrajeme spolu za Pardubice obstará jiný koncert. Hudební.

„V doprovodu komorní filharmonie se představí Yvetta Blanarovičová, která zazpívá to nejlepší z Brodwaye. Diváci se mohou těšit na muzikály West side story, My fair Lady a další,“ zve do enteria areny René Peška, PR manažer klubu.

Akce znovu bude mít charitativní podtext. Finanční příspěvek bude věnován ve prospěch dvouletého Adámka, který trpí závažným epileptickým onemocněním.

Hlavní program: koncert The Best of Broadway v podání Komorní filharmonie Pardubice a Yvetty Blanarovičové(16.40), utkání nadstavbové části: BK JIP Pardubice – USK Praha (18.30).