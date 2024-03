Vyřadili tři extraligové soupeře (Příbram, Zlín, Karlovarsko). Zahráli si semifinále Českého poháru v konkurenci naprosté české špičky. A teď? Mají na dosah účast ve finále I. ligy! Volejbalisté Hradce Králové zažívají fantastickou sezonu, na jejímž vrcholu ční případná baráž o extraligu proti Ústí nad Labem. Ta je však ještě daleko, příští výzva se jmenuje: První domácí mečbol proti Bučovicím.

Ještě jednou porazit Bučovice a účast ve finále první ligy volejbalistům z Hradce Králové neuteče. Pátý duel semifinálové série hostí v pátek hala TJ Slavia. | Foto: Petr Ježek

Poslední krůček zbývá volejbalistům Hradce Králové k tomu, aby si zahráli finále první ligy. K němu mají blízko poté, co zvládli také druhý semifinálový duel na palubovce jihomoravských Bučovic. Stejně jako před týdnem, i tentokrát Východočeši na palubovce svého soka vyhráli výsledkem 3:1.

Parádní vstup do prvoligového semifinále. A teď už přesun na pohárové Final Four

Třetí bitva je na programu již tento pátek v Orlické kotlině, pokud by Hradečtí zápas nezvládli, druhý mečbol budou moci využít na stejném místě o den později. K případnému pátému zápasu by se oba konkurenti stěhovali zpět do Bučovic, což si ale nikdo ze slávistů nepřeje.

Mimochodem ve druhé semifinálové bitvě má k postupu blíže vítěz dlouhodobé části Sokol Dobřichovice, který nad Blue Volley Ostrava vede 2:0 po dvou precizně zvládnutých domácích duelech.

Semifinále I. ligy – 2. zápas:

Sokol Bučovice – Slavia Hradec Králové 1:3 (15, -17, -27, -23), stav série: 0:2

Zatímco v úvodním utkání v bučovické hale se Hradečtí ujali vedení 2:0 a jistili jej vyhraným čtvrtým setem, v odvetě po týdnu museli dotahovat náskok soupeře. První set totiž domácí zvládli výborně a ovládli jej naprosto suverénně výsledkem 25:15.

logo TJ Slavia Hradec KrálovéZdroj: TJ Slavia HK volejbalMožná za to mohl i fakt, že v sestavě Slavie chyběli oba smečaři ze základní sestavy Drozen s Krafferem. Na druhou stranu oba borce nahradil ve svém prvním prvoligovém startu za Hradec bývalý reprezentant Jan Štokr, jenž se v sestavě poprvé objevil už při semifinále Českého poháru proti Odolené Vodě.

Každopádně ze sprchy v úvodní sadě druhého duelu se Hradečtí oklepali velmi brzy. Ještě na startu druhého setu nechali soupeře chvíli ve vedení, po obratu z 7:6 na 7:10 ale už drželi otěže hry pevně v rukou a během chvilky tak bylo srovnáno na 1:1.

Oko diváka musela potěšit třetí hra. V té se oba soupeři neustále střídali v nejtěsnějším vedení, aby sada došla k obrovskému dramatu. V koncovce měli dva setboly domácí, svůj třetí ale proměnili hosté a otáčet skóre tak náhle potřebovali Jihomoravané.

Také čtvrtá hra byla vyrovnaná, tentokrát už však nešlo o přetahovanou. Slávisté měli po většinu času navrch, žádné velké drama už nepřipustili a spolu se skvělými věrnými příznivci, kteří se v pěkně zaplněné bučovické hale neztratili, mohli slavit druhý bod v sérii.

Na jihu to skřípalo, doma stoprocentní Hradec urval postup. Teď už na Final Four

Příští program semifinále – pátek 19.00: Hradec Králové – Bučovice. 19.30: Blue Volley Ostrava – Dobřichovice (stav série: 0:2).

Pozvánka na páteční třetí duel semifinálové série do haly TJ Slavia.Zdroj: TJ Slavia HK volebal