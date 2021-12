Body: Walton 22, Šafarčík 20, Vyoral 16, Švrdlík 10, M. Svoboda 5, Potoček 5, Henry 3 Burda 1 – Pavlovič 17, Škranc 15, Pešakovič 15, Sedmák 12, Stamenkovič 9, O. Peterka 9, Vujovič 8. Rozhodčí: Matějek, Salvetr, Vošahlík. Fauly: 23:16. Pět chyb: 37. M. Svoboda (Pardubice). Trestné hody: 12/8 – 25/16. Trojky: 10:7. Doskoky: 32:31. Diváci: 987.

Pardubičtí se museli obejít bez Davida Pekárka, hostům kvůli covidu chyběl jejich hlavní trenér Lubomír Peterka. Jeho role se ovšem zhostil na výbornou expardubický hráč Martin Sýkora.

První koš zaznamenali hosté, ale pak dlouho drželi otěže v rukou pardubičtí dlouháni. V první čtvrtině se prokousali do osmibodového vedení (18:10), ovšem v závěru úvodního dějství měli k dobru jen koš.

První pětiminutovka druhého kvartálu přinesla vyrovnaný boj. Na jejím konci Hradec srovnal na 32:32. Poté však práskli domácí do koní a soupeři odskočili na devět bodů. Sokoli stačili ještě před změnou stran dvěma koši snížit na rozdíl čtyř bodů.

Do druhé poločasu vstoupila lépe Beksa a po dvou minutách vedla poprvé v utkání dvouciferně (51:41). V tu chvíli se ale její stroj zasekl. Hradec upletl šňůru 24:6, čímž položil základ k vítězství. Nicméně domácí neprodali kůži lacino. Až do závěrečného klaksonu usilovali o zvrat. Zkraje posledního období to byli naopak hosté, kdo se dostal do desetibodového plusu.

Ještě minutu před koncem měli hosté načechraný polštář (83:75). Beksa se „kousla“ a zaznamenala sedm bodů v řadě. Osm vteřin pře sirénou proměnil Nikola Pešakovič pouze jeden trestný hod. Dantez Walton rozehrál na Tomáše Vyorala, tomu však vyklouzl balon do autu a pardubická naděje zhasla.