Florbalové derby v národní lize mezi Hradcem Králové a Jaroměří nakonec vyznělo lépe pro borce z krajského města, když v rozhodujícím pátém zápase série vyhráli 9:3 a postoupili mezi poslední čtyři týmy soutěže. V semifinále se utkají s Orkou Čelákovice, která v pátém duelu přetlačila další východočeský celek Náchod. První zápas se hraje už dnes od 13 hodin ve sportovní hale Třebeš.

FbC Hradec Králové - TJ Sokol Jaroměř 9:3. | Foto: FbC Hradec Králové

FbC Hradec Králové - TJ Sokol Jaroměř 9:3 (3:2, 1:0, 5:1).

Branky: 5. a 9. Kašpar, 13.,55., 56., 60. Velc, 29. Souček, 42. Hušek, 58. Koubek - 18. Černý, 19. Kroupa, 44. Hofman. Rozhodčí: Hejzlar – Kněžík. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 434. Konečný stav série: 3:2.

Hradečtí vstupovali do klíčového pátého utkání s velkou výhodou v zádech. Hráli doma v Třebši se skvělými fanoušky, kterých dorazilo přes 400! Začátek zápasu lépe vyšel domácím, kteří si náskok dokázali hlídat a v závěru ho ještě navyšovali při riskantní hře soupeře.

FbC Hradec Králové - TJ Sokol Jaroměř 9:3.Zdroj: FbC Hradec Králové

Ohlasy

Tomáš Pokorný (FbC Hradec Králové): „Můj dům, můj hrad. V této sérii to platilo doslova a do písmene. Vyplatilo se nám sáhnout mírně do sestavy a přineslo to ovoce. Celý zápas jsme odehráli fantasticky a za to patří klukům velké díky! Děkuji i soupeři z Jaroměře - byla to sice velmi vyhrocená a tvrdá série, ale velice nás prověřila.“

Roman Balcar (TJ Sokol Jaroměř): „Sezona nám skončila a nemáme se zač stydět. O minulém víkendu jsme prožili skvělý comeback, ale výkon jsme nezopakovali, proto končíme. Předvedli jsme velkou bojovnost, za což týmu děkuji.“

ASK Orka Čelákovice - Florbal Primátor Náchod 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).

Branky: 24. a 57. Špalek, 25. Čáp, 59. Seibert - 28. J. Mikšovský, 60. M. Mikšovský. Rozhodčí: Brejcha – Herman. Vyloučení: 5:1. Využití: 0:2. Diváci: 88. Konečný stav série: 3:2.

I tuto vyrovnanou sérii musel rozhodnout až pátý zápas. V utkání bylo vidět, o co se hraje a nikdo nechtěl udělat chybu jako první. Orka v 2. třetině dokázala během dvou minut vstřelit dvě branky, což byl jeden z klíčů toho, že si zajistila výhrou 4:2 postup do semifinále.

Rozpis semifinálové série



1. zápas, dnes 13.00: FbC Hradec Králové - ASK Orka Čelákovice, SH Třebeš

2. zápas, zítra 17.00: FbC Hradec Králové - ASK Orka Čelákovice, SH Třebeš

3. zápas, sobota 18. března, čas bude upřesněn

4. zápas, neděle 19. března, čas bude upřesněn

- David Šimeček