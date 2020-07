Proto nastaly změny, jež mají pomoci k návratu na ztracené pozice.

„Spouštěčem bylo to, že áčko bylo v první lize na padáka,“ vykládá Lukáš Foff, hráč prvního týmu a muž starající se o mediální obraz DTJ. „Vlastně nás zachránil koronavirus, kvůli němuž se nedohrálo,“ přizná. „Hrozil až zánik,“ upozorní.

Nejviditelnější, jenže ne nepodstatnější novinkou, jsou nové barvy. Dominovat bude zelená a modrá, které jsou součástí moderního znaku města Hradec.

To je však jen kosmetická věc. Další záležitosti jsou důležitější. Klub má nové vedení, v němž už není Martin Lučan, dlouholetý tahoun. „Roky to dělal skvěle. Ale už bylo cítit, že potřebuje pomoct. Proto se rozdělily kompetence mezi mnohem víc lidí,“ vysvětluje Foff.

Důležitou tváří se stal trenér Jakub Merta, jenž přichází z Pardubic a vedle šéfovské pozice bude také plnohodnotným hráče prvoligového týmu. „Myslím, že cítíme správně, že teď je to na nás mladších. Zázemí máme perfektní. A když to neuděláme my, tak to prostě nebude. Začínáme budovat něco, co může být opravdu velké,“ tvrdí kouč.

O čem mluví?

DTJ by se mělo vrátit na pozice v elitní společnosti, to však není všechno. Chystá se postupná rekonstrukce haly stojící vedle výpadovky na Pardubice. V plánu je také citelné rozšíření mládežnické základny, k čemuž mají pomoci zářijové nábory.

„Jako první cíl jsem si dali stabilizaci áčka. Přivedli jsme posily, aby se neopakovala letošní sezony. Do tří až pět let chceme do extraligy,“ prozrazuje Foff.

Pokud se to podaří, bude Hradec opět pingpongovým centrem. Nejvyšší soutěž totiž hraje také místní Sokol. A rivalita je přece zábavná…