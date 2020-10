Rodák z Dagestánu už prý do klece nikdy nevstoupí. Takový slib dal své matce. Důvodem bylo i úmrtí jeho otce a zároveň trenéra, který zemřel letos v červenci.

Zápas o titul sledoval i bojovník David Dvořák (na snímku), který má na kontě dva triumfy v UFC. „Byl to neuvěřitelný zážitek. Ještě teď z toho mám husinu,“ prohlásil hradecký zápasník, který se v žebříčku UFC drží v muší váze těsně za nejlepší desítkou.

I Dvořáka zaujal výkon Nurmagomedova, který šel za vítězstvím. „Bylo vidět, že chce zápas rychle ukončit a mít ho už za sebou. Těch emocí na něj bylo strašně moc. Zvlášť, když bojoval bez svého táty,“ vypozoroval.

Jak se později ukázalo, Nurmagomedov bojoval se zlomenou nohou. Hned po zápase se sesunul k zemi a se slzami v očích poslal vítězství do nebe svému otci, aby hned poté oznámil konec.

„Zprávu, že končí kariéru, chápu. Musí to pro něho být hodně těžké. Nemyslím si, že by se vrátil,“ je přesvědčen David Dvořák. I když… „Maximálně do jednoho zápasu by možná nastoupil, kdyby to byl Georges St. Pierre. Uvidíme… Každopádně Chabib má za sebou neuvěřitelnou kariéru. Je to výjimečný šampion,“ uvedl.

Sám Dvořák, který chce nastoupit do svého třetího duelu v UFC zkraje příštího roku, by brzy mohl znát soupeře. Na sociálních sítích ho vyzýval Američan Tim Elliot. „Je to šoumen. Jeho zápasy jsou atraktivní. Valí to do soupeře, vždycky to je dobrá řežba. Uvidíme…,“ dodal.