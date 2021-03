O tři roky mladší sok je v žebříčku muší váhy jedenáctý, Dvořák je o příčku před ním.

Paiva? Hodný člověk

Okolnosti tohoto zápasu byly docela pikantní. O tom, že se Dvořák a Paiva utkají, se totiž profláklo dřív, než český zápasník podepsal smlouvu.

„Organizace UFC kontaktovala mého trenéra Patrika Kincla s nabídkou k zápasu. My jsme si řekli: Jo, jdeme do toho! Patrik napsal UFC s tím, že to bereme a pak jsme čekali asi dva dny, než nám přišla smlouva. Ale ještě dřív, než jsme ji vůbec viděli, tak už se všude na internetu objevilo, že je tenhle souboj domluvený,“ kroutil hlavou Dvořák, který se s něčím podobným ještě nesetkal.

„Tohle bylo proti všem pravidlům. Normálně to funguje tak, že se nejprve podepíše smlouva a pak čekáme, až nám UFC dá svolené k tomu, že o zápase můžeme mluvit. A taky nám sdělí místo konání,“ objasnil.

Utkání už v půlce února prozradil jeden z novinářů a také Paiva už ho bral za hotový.

„Nechápu, jak se mohl dotyčný novinář dostat k těmto informacím,“ divil se Dvořák. „Nevím, co by se dělo, kdybychom od zápasu ustoupili,“ usmál se Dvořák.

David Dvořák.Zdroj: archivKaždopádně program bojovníka s přezdívkou Undertaker (Hrobník) je nyní daný.„Teď už přípravu budu směřovat k zápasu. Žádné nové věci už se učit nebudu, ale drilovat stávající a chystat strategii na soupeře,“ uvedl.

Brazilce zná. „V UFC už bojoval čtyřikrát. Za mě to ale není velkej tvrďák, byť v UFC má za sebou i jeden knockout. Líbí se mi ovšem, že je to milovník psů. Asi to bude hodný člověk,“ řekl s úsměvem s tím, že kvůli tomu ho ale v kleci šetřit nebude.

Pekelně pálivá show

Hradecký bojovník už tak trochu prošel ohněm, i když ne v kleci, nebo na tréninku. Zažil pekelnou show Mr. Kubelíka, což je pořad, v němž moderátor zpovídá hosty a přitom jim v několika chodech podává chilli papričky. Jde o výdrž, většina odpadne.

„Já už jsem začal trénovat týden před tímhle rozhovorem, cpal jsem do sebe různý pálivý papriky, habanero omáčky a thajský extra chilli papriky, které fakt dost pálily,“ popsal Dvořák.

Show zvládl se ctí jako statečný bojovník. Jenže další dny… „Tam to bylo v pohodě, dokážu vypnout bolest a podobné věci, ale žaludek neobejdeš. Hodně času jsem pak strávil na záchodě…,“ zasmál se Dvořák.

Nejtěžší část přípravy na zápas má tedy asi za sebou.