V okolí rybníku Biřička se konal 35. ročník Hradeckého krosu. Desetikilometrovou běžeckou trať skrz hradecké lesy zvládl v kategorii mužů nejrychleji David Plný. Mezi ženami vládla Táňa Metelková, jež v kat. 45 - 54 let překonala traťový rekord o 3:52 min.

Táňa Metelková. | Foto: Luboš Lorinc

Výsledky – muži do 34 let: 1. David Plný (BK Náchod) 34:52; 35 – 44 let: 1. Pavel Brýdl (BK Náchod) 34:54;45 – 54 let: 1. Marek Kincl (TJ Maratonstav Úpice) 37:18; 55 – 64 let: 1. Ladislav Raim (Fubo HK) 40:24; 65 – 74 let: 1. Radmil Brožek (KRB Chrudim) 46:08; 75 let a starší: 1. František Krátký (Viking Králíky) 46:20.