IRRC

Při pohledu do startovních listin je jasné, že letošní ročník ČTT je skvěle obsazen. Velká pozornost bude zaměřena na kategorii supersport. V čele mistrovství Evropy na přírodních okruzích je totiž domácí matador Marek Červený. Ten má v průběžném pořadí náskok dvanácti bodů na Jorna Hamberga. Nizozemský závodník se v Hořicích představí teprve podruhé, když si trať otestoval na květnových Zatáčkách. Tehdy dojel na solidním šestém místě, teď bude chtít bezesporu zrychlit. Pokud by však Červený zapsal na milované domácí trati dvě výhry, výrazně by se přiblížil zisku třetího titulu.

„My si to chceme hlavně užít, ryze jako zábavu a svézt se. Už jsem natolik velkej kluk, že si žádný tlak a nervozitu nepřipouštím,“ řekl pro horice.org Červený. Tím však výčet favoritů nekončí. Do boje o stupně vítězů budou chtít promluvit další čeští jezdci. Michal Dokoupil toho má na východě Čech odjeto opravdu mnoho. To samé platí o Kamilu Holánovi, který sice neprožívá vydařenou sezonu, ale se svým Triumphem by se chtěl mezi nejlepší trojku vmáčknout. Zapomenout nesmíme na největší hvězdu letošních závodů. Hořickému publiku se poprvé představí dvojnásobný vítěz TT na ostrově Man Gary Johnson. Překvapit však mohou i další jezdci. .



V královské kubatuře superbike vede s náskokem dvou bodů Belgičan Vicent Lonbois před Němcem Davidem Datzerem. Druhý jmenovaný však vyhrál poslední dva ročníky 300 zatáček Gustava Havla. Hořická trať mu očividně sedí a rozhodně se bude chtít posunout do čela průběžného pořadí. Černým koněm víkendu bude Švýcar Lukas Maurer, jenž je prozatím třetí. O výhru se bude prát i další Němec Didier Grams. Z českých borců se nejvíce očekává od Kamila Holána a Karla Peška.

KLASIK

Historické stroje se představí ve třech závodech. Nejprve pojede spojená třída Klasik 175 ccm + 250 ccm. Následovat bude samostatná kubatura Klasik 350 ccm. Nejsilnější spojená kategorie Klasik 500 ccm + 750 ccm se ukáže jako poslední. A to není vše. Na startovním roštu nebude chybět ani populární třída SIDE. Ta zakončí nedělní program jízdou pravidelnosti.



Program ČTT v Hořicích



Sobota 13.08.2022

08:30 – 08:45 Volný trénink IRRC SSP

08:55 – 09:10 Volný trénink IRRC SBK

09:30 – 09:50 I. měřený trénink Klasik 175 ccm + 250 ccm

10:10 – 10:35 I. měřený trénink IRRC SSP

10:55 – 11:15 I. měřený trénink Klasik 350 ccm

11:35 – 11:55 I. měřený trénink Klasik 500 ccm + 750 ccm

12:15 – 12:40 I. měřený trénink IRRC SBK

13:00 – 13:20 I. měřený trénink SIDE

13:20 – 14:00 Přestávka

14:00 – 14:20 II. měřený trénink Klasik 175 ccm + 250 ccm

14:40 – 15:05 II. měřený trénink IRRC SSP

15:25 – 15:45 II. měřený trénink Klasik 350 ccm

16:05 – 16:25 II. měřený trénink Klasik 500 ccm + 750 ccm

16:45 – 17:10 II. měřený trénink IRRC SBK

17:30 – 17:50 II. měřený trénink SIDE



Neděle 14.08.2022

08:45 IRRC SSP

10:00 Klasik 175 ccm + 250 ccm

11:15 IRRC SBK

12:30 Klasik 350 ccm

13:45 IRRC SSP

15:00 Klasik 500 ccm + 750 ccm

16:15 IRRC SBK

17:30 SIDE