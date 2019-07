Nejblíže k prvenství v šachovém turnaji čtyřčlenných týmů, který se hraje pod hlavičkou Český lev Kolešovice Open, má ruský Jamal. Soutěží zatím prochází jako nůž máslem. Za ním se rozhořel boj o tuzemský mistrovský titul. Vavříny už jsou rozdány v bughouse. Jedná se o otevřenou formu holanďanů. Nejlepším českým párem se stali Tajovský – Menčík. O bod za nimi skončili Jezbera se Šlesingerem a bronz brali Čechura s Cerhou. Staropramen Open však celkově ovládlo litevské duo Limontas – Chocenka.

Tři kola má za sebou ratingový turnaj RMS CZ Open. Do tohoto sedmikolového klání se zapojilo sedmašedesát hráčů z třinácti federací. Nejvýše nasazenými jsou ukrajinští a lotyšští mezinárodní mistři a zatím potvrzují papírové předpoklady.

Mistrovství Evropy mládeže se blíží ke své polovině. Ve 3. kole kategorie U18 Open se nedařilo favoritům. Druzí nasazení Němci prohráli s Rakouskem, stejně jako třetí nasazení Poláci s týmem Izraele. Česká republika sahala po bodovém zisku, nakonec ale Slovinsku podlehla. I v kategorii do osmnácti let dívek není o překvapení nouze. Až šestnácté nasazené Turecko, které naposledy zdolalo Moravskoslezský region, je vklíněné mezi třemi nejlepšími.

V kategorii U12 Open září s plným ziskem Poláci.

Pondělní menu



Šachy: Hainz Open – turnaj dvojic v rapidu (10.00), ME družstev (15.00), RSM CZ Open – 5. kolo ratingového turnaje (16.00), Bulinský, Vávra & Partners Open – bleskový čtyřiadvacetihodinový maraton (od 19.00). Vše ČSOB Pojišťovna ARENA).

ME – U18 Open (chlapci a dívky) – po 3. kole: 1. Rakousko, 2. Izrael, 3. Srbsko vš. 5 b., …, 15. Česká republika 1 b. (startuje 15 týmů). ME – U18 dívky – po 3. kole: 1. ECU Pleven (Bul.), Turecko, Německo vš. 5 b., …, 8. Moravskoslezský region 3 b., 15. ČR 1, 16. ČR 2 oba 1 b. (startuje 18 týmů). ME – U12 Open – po 3. kole: 1. Polsko 6 b., 2. Maďarsko 5 b., 3. Izrael 4b., …, 7. ČR 2 3 b., 8. ČR 1 2 b., 11. ČR 3 1 b. (startuje 12 týmů). ME – U12 dívky – po 3. kole: 1. ECU – Pleven (Bul.) 6 b,, 2. Polsko 5 b., 3. Německo 3 b., …, 6. ČR 1 2 b., 8. ČR 2 1 b. (startuje 8 týmů).

Český lev Kolešovice Open – po 6. kole: 1. Jamal (Rus.) 12 b., 2. ŠK Duras BVK Královo Pole 11 b., 3. ŠK Zikuda Turnov A, 4. Moravská Slavia Brno, 5. TJ Kobylisy, 6. SG Leipzig (Něm.) vš. 10 b., …, 25. ŠK Vysoké Mýto, 28. ŠO Chrudim, 29. Slávie Hradec Králové vš. 8 b., 36. TJ Štefanydes Polička A, 44. ŠK Bohemia Pardubice A oba 7 b. (startuje 114 týmů).

RMS CZ Open – po 3. kole: 1. Skliarov (Ukr.), 2. Strebkovs (Lot.), 3. Rytenko (ukr.) vš. 3 b. (startuje 67 hráčů).

Staropramen Open – konečné pořadí: 1 Limontas – Chocenka (Lit.), 2. Tajovský – Menčík, 3. Jezbera – Šlesinger, 4. Čechura – Cerha (startovalo 16 dvojic).