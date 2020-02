„Po těch prohraných zápasech to byla důležitá výhra,“ přiznal Radek Smoleňák, který na severu Čech sám otočil duel dvěma góly. V pátečním 49. kole Mountfield vyrazí do Karlových Varů (17.30), tedy na led celku, s nímž se může potkat v předkole.

Hradci navíc ještě svitla naděje na přímý postup do čtvrtfinále play off. Ze sedmého místa ztrácí na šesté Brno, které poslední postupové místo drží, šest bodů. „Když to vyjde do šestky, bude to super, když ne, tak pro nás je důležité, abychom v hlavě byli nastavení na hokej, který nám vyhraje další zápasy,“ nakázal kapitán před pátečním utkáním.

Hokejová extraliga

49. KOLO - pátek, 17.30: Karlovy Vary – Hradec Králové, Vítkovice – Mladá Boleslav, Zlín – Litvínov, 18.00: Pardubice – Plzeň, Brno – Liberec (O2 TV sport), Olomouc – Třinec.



50. KOLO - neděle, 15.00: Třinec – Pardubice, Brno – Kladno, 15.30: Litvínov – Vítkovice, 16.00: Hradec Králové – Olomouc, Mladá Boleslav – Karlovy Vary, Sparta – Zlín, 17.20: Plzeň – Liberec (ČT sport).