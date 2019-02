Závody mistrovství České republiky v motoskijöringu se jeden za druhým ruší (naposledy se nejelo ani v Chotčinách), naproti tomu hobby jezdci a lyžaři našli možnost poměřit svůj um na trati v Šedivci. Závodů se zúčastnilo celkem osmadvacet soutěžících motocyklistů a lyžařů.

Ve startovním poli byli převážně jezdci z Orlického poháru, ale rovněž startovalo několik dvojic z MČR. Suverénně si počínali jezdci složeného týmu Orion Racing – ÚAMK-AMK Letohrad František Kylar s Tadeášem Majvaldem. Bez problémů vyhráli všechny své čtyři kvalifikační jízdy a navrch i jízdu finálovou.

Nejlépe zvládli obtížný start proti mírnému kopci a osmikolové finále vyhráli s velkým náskokem. Z dalších favoritů se příliš nedařilo po kolizi po startu Strašíkovi s Chovancem ani Kavkovi se Sabotou. Zajímavostí byl start úspěšných jezdců z posledního MČR v Rudníku Luxe s Fiedlerem. Na Šedivci si vyměnili role a Jindra Lux nastoupil jako lyžař. Dostali se dokonce do finále B, ale na postup do hlavního finále nestačili. I když během klání nepanovalo zrovna zimní počasí, diváci se měli po celý průběh závodů na co koukat.

Výsledky: 1. F. Kylar – T. Majvald, Orion Racing, ÚAMK-AMK Letohrad, Husqvarna, 2. J. Popovyč – F. Moravec, Hnátnice, KTM, 3. J. Podzimek – P. Kosek, Bača Team, Beta, 4. P. Špinler – J. Vacek, Bača Team, Honda, 5. M. Jerie – R. Ruml, Jilemnice, Kawasaki. (bed, jv)