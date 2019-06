První kolo se hrálo ve formátu Foursome a Češi byli třetí se ztrátou 2 bodů na vedoucí Španělsko. Druhý den patřil formátu Greensome a znamenal odsun na 4. místo. Nicméně odstupy zůstaly minimální a skvělým finišem Jiráska v závěrečných singlech dokázali Češi postupně přeskočit Dánsko, Anglii i Španělsko a vybojovat premiérové zlato.

„Šampionát mě zastihl s virózou, ale nebyl náhradník, tak jsem musel vše absolvovat. Dva dny se nám moc nedařilo, nejsme na tento formát zvyklí a asi to chtělo víc přemýšlet. Poslední den hrál každý za sebe a bylo to o něčem jiném. Po prvních jamkách v duelu se třetím Dánskem jsem cítil, že to bude OK. Šel jsem s jejich prvním hráčem a už po devítce jsem na něj měl 7 ran. Donesl jsem 41 bodů, druhý v pořadí Vašek Mráz 34 a bylo jasné, že bude medaile. A jelikož to Španělé s Angličany nezvládli, máme zlato,“ hodnotil Stanislav Jirásek. (sj, pt)