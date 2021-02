Skvělá obrana přihrála házenkářům Jičína další výhru

Třetí výhra v řadě, parádní výkon, neprostupná obrana a zásadní krok směrem k postupu do play off. Tak by se dalo zhodnotit zasloužené vítězství Jičína v Kopřivnici (27:22).

Šťastná sedmička. V utkání se blýskl Jiří Dolejší, který Kopřivnici nasázel sedm branek a byl nejlepším střelcem duelu. | Foto: HBC Ronal Jičín

Svěřenci trenéra Petra Mašáta dokázali na palubovce houževnatého soupeře, který se však v letošní sezoně hodně trápí, od začátku vést. Domácí sice až do dvacáté minuty prvního poločasu nenechali Jičín odskočit do trháku, ale poslední desetiminutovka patřila jednoznačně hostům. Výsledkem toho bylo poločasové vedení Ronalu 13:8. Důležitý byl i začátek druhé půle, kdy Jičín nedovolil díky skvělé obraně, aby se domácí gólově dotáhli. Nejvíce to dokázali na rozdíl tří branek. Východočeši navíc v samotném závěru znovu Kopřivnici odskočili a došli si pro zasloužené vítězství. Po třetí výhře v řadě patří Jičínu páté místo v extraligové tabulce, na svém kontě má 19 bodů! Podpořte hlasování o nejlepšího sportovce Přečíst článek › KH ISMM Kopřivnice – HBC Ronal Jičín 22:27 (8:13).

Nejvíce branek: Hanus 6, Fulnek 4/1, Gřes 4 – Dolejší 7/2, Krahulec 6/1, Miľko 5. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmimetrové hody: 5/3 – 4/3. Vyloučení: 2:3. ČK: Kovařík (Jičín). Extraliga mužů – 18. kolo: Kopřivnice – Jičín 22:27, Brno – Karviná 18:28, Lovosice – Maloměřice 39:23, Fr.-Místek – Dukla Praha 27:38. Tabulka:

1. Karviná 17 15 0 2 513:405 30

2. Plzeň 17 13 1 3 511:447 27

3. Dukla Praha 17 11 2 4 515:453 24

4. Lovosice 18 10 2 6 544:520 22

5. Jičín 17 9 1 7 466:437 19

6. Fr.-Místek 17 9 1 7 508:487 19

7. Zubří 17 8 0 9 443:462 16

8. Kopřivnice 15 6 2 7 412:416 14

9. Hranice 16 5 3 8 377:395 13

10. KP Brno 17 4 3 10 424:456 11

11. Nové Veselí 18 1 3 14 419:506 5

12. Maloměřice 18 2 0 16 421:569 4