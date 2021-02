Poprvé po zimní přestávce se představili na domácí palubovce, ovšem ani tam nedokázali házenkáři jičínského Ronalu bodovat. Po zpackaném úvodu zápasu prohráli s Frýdkem-Místkem o šest gólů 21:27.

Ilustrační fotografie. | Foto: Josef Hlaváček

Východočeši se v utkání bohužel museli obejít bez dvou nejzkušenějších hráčů. Do zápasu totiž nenastoupili Ondřej Šulc a Jakub Kastner. To se projevilo hned na začátku duelu, kdy se hosté dostali do vysokého vedení, které si ve zbytku střetnutí udržovali.