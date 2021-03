Vítěznou koncovku házenkářů řídil kapitán. V sobotu přijíždí Brno

Pořádné drama až do závěrečných vteřin nabídla dohrávka 7. kola házenkářské extraligy. Jičín v ní porazil Kopřivnici 28:27. Díky výhře si Ronal pojistil postup do play off.

Kapitán jičínských házenkářů Ondřej Šulc. | Foto: Karolína Machalická

Východočeši v utkání od 24. minuty dominovali, o poločase vedli 13:10. Svoje několikabrankové vedení udržovali i po změně stran. Kopřivnice však v závěru zabrala a bylo z toho pořádné drama. „My jsme věděli, že pokud se udržíme na dostřel do 50. minuty, tak poté se může skóre utkání otočit. Bohužel jsme dnes neproměnili vyložené šance, párkrát se balón odrazil domácím a myslím si, že právě tyto maličkosti rozhodly,“ uvedl za hostující celek Jan Gřes. Duel se opravdu lámal až v posledních vteřinách, v klí-čových momentech na sebe vzal zodpovědnost zkušený jičínský kapitán Ondřej Šulc, který dvěma góly ve vyhecované koncovce rozhodl o vítězství Jičína. Házenkáři Jičína přetlačili Kopřivnici Přečíst článek › „Myslím si, že na herním projevu obou celků se projevila skutečnost významu toho utkání. Udělali jsme spoustu chyb, byly tam pasáže, kdy jsme si mohli vytvořit zajímavější náskok, ale potrestaly nás zbytečné technické chyby. Jsem rád, že jsme byli o ten gól v samotném závěru lepší a zvítězili jsme,“ zhodnotil utkání jeden z trenérů Jičína Aleš Babák. V dalším utkání hostí Jičín v sobotu od 18 hodin SKKP Handball Brno. Jedná se o poslední domácí duel v základní části.