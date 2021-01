Třesk v české házené nastal pár dnů poté, co mužská reprezentace na poslední chvíli neodcestovala na mistrovství světa v Egyptě, kam se probojovala po šesti letech. Důvodem odřeknutí účasti byl koronavirus, který zasáhl podstatnou část týmu.

Exekutiva Českého svazu házené odmítla na šampionát poslat B-tým, prý kvůli zdraví a možné ztrátě dobré pověsti.

A ve středu za to padaly hlavy. Devítičlenná exekutiva nejprve odvolala realizační tým mužské reprezentace v čele s trenéry Janem Filipem a Danielem Kubešem. „Z důvodů pochybení,“ stojí v usnesení. Aby následně na protest rezignovali čtyři členové exekutivy, kteří hlasovali proti odvolání, včetně prezidenta svazu Jaroslava Chvalného. Dalšími byli předseda reprezentační komise Daniel Čurda, Petr Novák a Ilona Hapková.

Deník oslovil zástupce východočeských klubů v házené, jak se dívají na kauzu ohledně neúčasti národního celku na vrcholné akci.

Odřeknutí účasti na MS samozřejmě bedlivě sledovali i v Jičíně, kde se hraje nejvyšší domácí soutěž. „První slovo, které mě napadlo, bylo smutek. Mrzí mě, že kluci nemohli jet. A jestli někdo pochybil? Je hrozně těžké něco hodnotit, když u toho člověk nebyl, takže na to odpovědět neumím,“ uvedl jeden z trenérů extraligového celku Aleš Babák a doplnil: „Je to škoda. Věřil jsem, že by tým postoupil ze skupiny.“

Přišli jsme o reklamu našeho sportu

Zdroj: archivNesouhlas. Trenéři druholigového házenkářského týmu mužů 1.HC Pardubice Rudolf Šimon a Vít Hlaváček se shodují v tom, že národní tým měl na MS do Egypta odletět.

„Rozhodnutí svazu je z části logické. Když ale bylo v přípravě 44 hráčů, v extralize jsou další dobří, tak se účast rušit neměla,“ míní Šimon.

„Nebýt na takovém turnaji je velká smůla. Nicméně vzhledem k epidemickému stavu před turnajem i nyní, kdy se na šampionátu řeší případy s covidem, se nedivím, že se účast odřekla,“ doplňuje slova kolegy Hlaváček.

Na chvíli dejme možnost koučům ztělesnit roli toho, kdo vydal konečný verdikt.

Zdroj: archiv„Pokud by to bylo na mně, jako na trenérovi, tak bych určitě odjel na MS i s B týmem,“ tvrdí Šimon.

„V první moment jsem byl také nakloněn odcestovat se zbytkem týmu doplněným o zdravé hráče z extraligy,“ říká Hlaváček.

Oba se pak shodují na dopadu pro českou házenou.

„Mnoha hráčům to ubere chuť na sobě pracovat. Hlavně těm, kteří se připravovali a měli velkou šanci prezentovat se na mezinárodní scéně. Přišli jsme o velkou reklamu našeho sportu…“ (zz)

Zkušenosti i propagace budou chybět

Oba jsou bývalí mládežničtí reprezentantiv házené, ona mistryně republiky s pražskou Slavií, on dvojnásobný šampion v dresu Dukly.

Zdroj: rodinné albumSourozenecké duo, Jakub Kastner (29) a o pět let starší Eva Kilevníková, se těšilo, jak svůj milovaný sport budou sledovat v televizi, jak budou fandit české reprezentaci na MS.

Nic takového se nestalo. A oběma to pěkně vadí. „Že se Češi nezúčastnili, je velká škoda. Vždyť účast na takové akci je nejenom čest, ale taky reklama pro českou házenou,“ řekla Deníku Eva Kilevníková. „A vůbec teď, kdy házenou hrát nemůžeme, to byla taková naděje pro děti, fanoušky a příznivce házené. Každý sport potřebuje propagaci a účast na mistrovství světa je ten nejlepší způsob,“ dodala.

Radost z nedávného rozhodnutí svazových funkcionářů neměl ani Jakub Kastner, dnes hráč Jičína.

„Jestli nemohli rozšířit soupisku, dobře, to je pro mě jediný důvod proč nejet. Ale když to šlo ve fotbale a hokeji, mohli jsme odjet klidně s hráči, kteří původně nominováni nebyli. Možná by přišly prohry, ale věřím tomu, že do budoucna by se to vyplatilo. Zkušenosti z MS jsou k nezaplacení,“ uvedl. (to)

Neradostné, ale nezbytné řešení

Kapitán klubu TJ HBC Sokol Chrudim, hrající Regionální ligu mužů, Filip Herzán má na situaci zcela jasný názor - jiná možnost nebyla.

Co říkáte na neúčast českého týmu na mistrovství světa kvůli koronaviru?

Mrzí mě to, protože tam mám spoustu svých bývalých spoluhráčů. Přeji jim vždy hodně úspěchů a rád sleduji jejich výkony.

Jaké řešení byste volil vy? Dávalo by větší smysl jet se zcela odlišnými hráči?

Řešení není úplně radostné, ale spíše nezbytné. Kvůli bezpečnosti by nesměli vzít nakažené hráče a ani ty, kteří s nimi přišli do kontaktu. Navíc nedokážu si představit ty následky na organismus po prodělání koronaviru. Pokud by vzali „nový tým“, těžko by dávali dohromady kádr kvalitních hráčů, kteří jsou sehraní a mají zkušenosti.

Dokážete se vcítit, co se asi tak honilo hlavou hráčům? Pro někoho to mohl být vrchol jeho kariéry.

Dokážu. Sám jsem přišel o několik mezinárodních utkání kvůli zranění na poslední chvíli. Co se týká však mých bývalých spoluhráčů, tak všichni mají skvělá angažmá jak v české extralize, tak v zahraničí a ty největší úspěchy je ještě čekají. Přeji jim hodně sil a zdraví. (dej)