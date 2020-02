S pěti dorostenci a bez několika klíčových hráčů základní sestavy odjížděli Jičínští k 17. kolu extraligy.

Favorit šel hned v úvodu do vedení 3:0, to Východočechy nezlomilo a během pěti minut skóre otočili. A co víc značně nervozní domácí tým přehrávali. Skvělými zákroky se prezentoval gólman Machalický a Jičín vedl o poločase o čtyři branky 15:11.

„Řekli jsme si, že se o body porveme, nechytli jsme začátek, kdy nám Zubří odskočilo na 3:0. Od té doby jsme byli ale lepší. Škoda jen toho gólu v závěru poločasu, kdy jsme ho dostali v poslední vteřině,“ mrzel závěr první půle kouče Jičína Petra Mašata. V druhém poločase se přesně potvrdilo, co se dalo čekat. Oslabenému Ronalu, který nemohl příliš rotovat s kádrem, začaly docházet síly. Zubří se dostalo do herní pohody, náskok rychle smazalo, a následně rozhodlo o svém vítězství.

„Možnost náskoku jsme nevyužili, docházely nám síly, rozhodly zkušenosti, my jsme přijeli s pěti dorostenci. Začali jsme se hroutit a posledních pět minut jsme dali Zubří na podnose,“ poznamenal Mašát. Na bojovném výkonu z první půle se však dá stavět do budoucna. „Pozitivní zkušenosti zúročíme v dalších zápasech,“ uzavřel jičínský lodivod.

HC Robe Zubří – HBC Ronal Jičín 30:24 (11:15). Nejvíce branek: Jurka 10/1, Hlinka 8, Šustáček a Dořičák 3 – Šulc 7, Krahulec 3/1, Kovařík, Miľko a Kostelecký po 3. Rozhodčí: Pavlíček, Hanák. Sedmimetrové hody: 1/5 – 1/1. Vyloučení: 8:8. Diváci: 748.