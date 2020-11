„Podle mých informací bychom měli hrát. Včera měla proběhnout rozhodující schůzka. Asi bychom tedy mohli jet o víkendu hrát zápas do Brna,“ říká kapitán jičínských házenkářů Ondřej Šulc. Utkání na jihu Moravy by mělo začínat v sobotu v 17 hodin.

Většina týmu toho však kvůli vládním opatřením příliš nenatrénovala. Ronal začal minulý týden. „S dnešním tréninkem budeme mít v nohách pouze šest jednotek, to opravdu není mnoho. Na jednu stranu jsem rád, že se znovu začne, ale je zde spousta otazníků,“ myslí si Šulc. „uvidíme, jak to bude s testováním, protože už takhle jsou kapacity přeplněné, navíc hrát bez fanoušků, to celkem postrádá smysl, ale samozřejmě chápu i náš svaz, že je potřeba začít kvůli sponzorům a klubům.“

Východočechům se začátek letošní sezony povedl znamenitě, když jim po pěti odehraných zápasech patří výborné čtvrté místo. Na to by svěřenci trenérů Petra Mašáta a Aleše Babáka chtěli navázat i po více než měsíční pauze. „Začátek sezony se nám opravdu povedl, doufám, že jestli se o víkendu začne, tak ve výkonech budeme pokračovat,“ věří Šulc. Jičínský kapitán má však i další pochybnosti o tom, jak by sezona měla vypadat. „Slyšel jsem hlasy, že by se mělo hrát dva dny o víkendu a možná i ve středu, to mi vůbec nedává smysl, protože všichni tady chodíme do práce, snad se to nějak rozumně vymyslí,“ dodává zkušený Šulc.