Jičínští házenkáři mají před sebou poslední dva zápasy kalendářního roku. A ty mohou být pro zbytek sezony opravdu velmi důležité.

Ilustrační fotografie. | Foto: Josef Hlaváček

Házenkáři extraligového Jičína po třech prohrách s favorizovanými týmy Plzně, Karviné a Dukly Praha potřebují zabrat, aby mohli pomýšlet na postup do vytouženého play off. A mají k tomu tu nejlepší možnost. Ve dvou domácích duelech totiž přivítají dva nejhorší celky soutěže. V sobotu od 18 hodin brněnské Maloměřice. Ve středu pak od 17.00 Nové Veselí. „Jestli chceme pomýšlet na postup do play off, tak je musíme zvládnout,“ nechal se slyšet trenér jičínského Ronalu Petr Mašát.