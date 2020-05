Sezona sice skončila s předstihem, ale i tak se v kádru házenkářů Jičína během dubna odehrály důležité věci. Pokračovat budou trenér Petr Mašát a kapitán Ondřej Šulc.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Ondřej Grůza

Extraligová sezona skončila těsně před začátkem play off. O postup do elitní osmičky usiloval až do posledního kola základní části Jičín.