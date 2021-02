Rozhodl začátek druhého poločasu, kdy Ronal skvěle bránil, navíc byl sám produktivní a vypracoval si rozhodující náskok. „Za mě je to veliká spokojenost, a to nejenom s předvedenou hrou, ale i s výkonem gólmana a postupným útokem. Všechno se nám dařilo,“ přiznal šťastný jičínský kouč Petr Mašát.

Jeho svěřenci už vstoupili velmi dobře do samotného začátku duelu. Rychle vedli 8:3. Jejich náskok však dokázali hosté zlikvidovat a poločas vyhrál Jičín pouze o jednu branku 13:12.

„Vstup do zápasu se nám vůbec nevydařil, naštěstí jsme se dokázali vrátit zpátky do hry. Zápas úplně rozhodl začátek druhé půlky, kdy jsme asi čtvrt hodiny nedali gól,“ hodnotil duel trenér Zubří Pavel Hrachovec.

Druhý poločas se Jičínu, který do utkání nastoupil i s uzdraveným kapitánem Ondřejem Šulcem, povedl znamenitě. Nasázel v něm 22 branek a svého soupeře doslova deklasoval. „Jsem rád, že jsme zvládli vstup do druhého poločasu, vytvořili jsme si nadějný náskok, který jsme do konce zápasu už pouze kontrolovali. Mám radost, že nám výše vzájemného skóre dává výhodu a jsem moc rád za všechny, kteří byli na hřišti, protože předvedli skvělý výkon,“ dodal Mašát.

HBC Ronal Jičín – HC ROBE Zubří 35:24 (13:12). Nejvíce branek: Krahulec 7/2, Kovařík 5, Miľko 4 – Mořkovský 7/1, Hybner 4, Válek 3.



Extraliga mužů - další výsledky 17. kola: Hranice – Nové Veselí 28:24, Karviná – Frýdek-Místek 37:29, Maloměřice – Kopřivnice 23:26, Dukla Praha – Lovosice 26:27, Plzeň – Brno 23:19.



Tabulka:

1. Karviná 15 13 0 2 451:367 26

2. Plzeň 15 11 1 3 446:399 23

3. Dukla Praha 15 9 2 4 447:401 20

4. Lovosice 17 9 2 6 505:497 20

5. Frýdek-Místek 16 9 1 6 481:449 19

6. Jičín 16 8 1 7 439:415 17

7. Zubří 17 8 0 9 443:462 16

8. Kopřivnice 14 6 2 6 390:389 14

9. Hranice 15 5 3 7 352:365 13

10. KP Brno 15 4 3 8 386:394 11

11. Nové Veselí 16 1 3 12 371:441 5

12. Maloměřice 17 2 0 15 398:530 4