Remízou 24:24 skončilo veledůležité utkání 19. kola házenkářské extraligy mezi Brnem a jičínským Ronalem. Bod je však pro oba soupeře, kteří se perou o play off, málo. Hranice totiž dokázaly vyhrát na palubovce Frýdku-Místku a Jičínu odskočily v tabulce na rozdíl dvou bodů.

Ilustrační fotografie. | Foto: Josef Hlaváček

Utkání v jihomoravské metropoli bylo vyrovnané od samého začátku. Východočeši šli do vedení v šesté minutě. Jenže domácí dokázali skóre otočit a první poločas vyhráli o dvě branky (12:10). Gólové manko Jičín dokázal smazat po deseti minutách druhé půle. Ve vyrovnané koncovce byl ve vedení Ronal, ale domácím vystřelil bod Hastík. „Bohužel mít nad dvacet technických chyb je šílený. S ohledem na to, že jsme bránili celkem slušně, jsme ten zápas měli vyhrát. Ten zápas byl dvoubodový. Určitou nevyzrálostí hráčů jsme ho nedovedli do vítězného konce. Uvidíme, jestli ten bod bude pro nás mít nějakou hodnotu, to se samozřejmě dozvíme až po základní části,“ uvedl trenér Jičína Aleš Babák. Příští utkání odehraje Jičín netradičně v pondělí 2. března, kdy hostí od 19.30 sedmé Lovosice.