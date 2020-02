Možná nejdůležitější zápas sezony čeká na házenkáře Jičína. Východočeši totiž v rámci 19. kola extraligy zavítají na palubovku souseda v tabulce Brna. A pokud chtějí stále pomýšlet na postup do play off, musí na jihu Moravy bodovat.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Do karet Ronalu nehraje fakt, že Hranice v minulém kole dokázaly vyhrát doma nad favorizovaným Novým Veselím a v tabulce ho vystřídaly na osmém místě, které zaručuje postup do vyřazovacích bojů. O to důležitější zápas to v Brně bude.