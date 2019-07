Původně se měl šampionát konat v Tokiu, ale nakonec byl přesunut na východ Čech, který musel z pohledu organizace zvládnout příjezd téměř dvou tisíc sportovců včetně jejich doprovodu. Na ploše ČPP Arény se představili reprezentanti z padesáti zemí světa. Dorazili i zástupci z exotických zemí, například Madagaskaru či Palestiny.

Chvála ze všech stran

Organizaci měl na starost Kamil Guzek (na snímku), ředitel šampionátu. A povedlo se. „Jsem rád, že jsme zvládli veškeré části organizace. Těší mě pozitivní hlasy, že nám lidé děkují, klaní se a chválí. To je největší odměna,“ řekl.

Příprava byla náročná. „Nejtěžší je zorganizovat doprovodné akce, transfery, ubytování… V Hradci pro tolik lidí nejsou ubytovací kapacity, některé účastníky jsme museli umístit v okolí a bylo nutné zajistit i dopravu,“ popsal Guzek. Dorazili také vzácní hosté a to i z Japonska. „O ně jsme se museli starat individuálně.“

Cvičil vzadu v kvádru

Hradeckým organizátorům v čele s klubem SK Karate Spartak se povedlo připravit nezapomenutelný šampionát.

„Mám radost, že jsme neudělali jen turnaj samotný, ale připravili jsme výjimečnou akci, na kterou lidé budou vzpomínat,“ poukázal Guzek.

Na mysli měl především sobotní slavnostní zahájení, které uvedl hejtman Jiří Štěpán, nástup všech výprav a následnou masovou podívanou, kdy 1359 účastníků zacvičilo mírovou sestavu kata.

„Z pohledu organizace to nebylo jednoduché. Týden jsem z toho nespal, ale bylo to něco úžasného. Možná jsme při součtu cvičících pár čísel ubrali, ale jsem rád, že to klaplo. Vzadu jsem taky cvičil v kvádru a užil jsem si to.“

Prezident SKIF Nobuaki Kanazawa vypíchl harmonii a klid, které na šampionátu panovaly. Při tomto cvičení to bylo cítit nejvíc. „Musím poděkovat právě všem účastníkům, vyzařovala z nich pozitivní energie a ta harmonie zde byla cítit,“ řekl Guzek.

Bukáčková zazářila

V akci byla i řada karatistů z hradeckého klubu. Medailové ambice měly Radka Tesařová a Barbora Bukáčková. V kumite se obě dostaly mezi osm nejlepších, vypadly ve čtvrtfinále.

„Měla jsem tu rodinu a chtěla jsem se ukázat. Neprala jsem se úplně špatně, ale ve čtvrtém kole v zápase s Japonkou mi chyběla větší pohoda,“ uvedla Tesařová.

Bukáčkovou zastavila brazilská soupeřka po nepřesném výroku rozhodčích. „Jsem zklamaná. Sporný výrok rozhodčích mě mrzí,“ uvedla. Bukáčková si vše vynahradila v kata, kde ve finále skončila pátá. Medaile pobraly Japonky. „Překvapila jsem sama sebe,“ radovala se. „Parádní výkon. Tohle je velký úspěch,“ zdůraznil Guzek.

Obě karatistky si šampionát pochvalovaly. „Bylo to neuvěřitelné. Musím poděkovat všem lidem z našeho a dalších klubů, kteří pomáhali s přípravou. Odpracovali spoustu hodin,“ řekla za obě Radka Tesařová.