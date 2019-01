Vamberk - Bomby k tyči zvítězily nad Chemcomexem Praha gólem Kaplana v poslední vteřině utkání.

Celostátní liga futsalu – sálového fotbalu pokračovala devátým turnajem. Hráči týmu Bomby k tyči Vamberk se postarali o velké překvapení, když v Radotíně porazili úřadujícího mistra republiky a vedoucí tým tabulky Chemcomex Praha 2:1. Vítězný gól vstřelil Kamil Kaplan vteřinu před koncem utkání.



Chemcomex Praha – Bomby k tyči Vamberk 1:2 (1:0). Branky: Uhlíř – Mráz, Kaplan. Utkání začal vedoucí tým soutěže náporem, ale bez brankového efektu. Šance se střídaly na obou stranách, obě družstva podrželi jejich brankáři. Až v 19. minutě Tomáš Uhlíř prostřelil skvěle chytajícího hostujícího brankáře Tomáše Moronga a Chemcomex šel do šatny s jednobrankovým náskokem. V druhém poločase hráči Chemcomexu kontrolovali hru a zdálo se, že dovedou utkání do vítězného konce. Ale v čase 39:25 udělali chybu a Ondřej Mráz vyrovnal na 1:1. Poslední ránu zasadil mistrovi vteřinu před koncem utkání Kamil Kaplan, který vstřelil vítězný gól. Vamberk bojoval až do konce a zaslouženě se radoval z překvapivého vítězství. Výborný výkon podalo celé mužstvo a především brankář Tomáš Morong.



SF Trivel Klatovy – Bomby k tyči Vamberk 3:1 (0:1). Branky: Kočí 2, Štancl – Potužník. Hned v 1. minutě vyzkoušel Radek Kočí pozornost brankáře Vamberka. Pěknou akci předvedl v 6. minutě vamberecký Aleš Chochola, ale bez brankového efektu. V síti skončila až střela Pavla Potužníka po pěkné kombinační akci. Blízko vyrovnání byl Martin Štancl, ale jeho střelu k tyči bravurně vykryl Tomáš Morong. Vamberk hrál stále aktivněji a bez brankového úspěchu. V závěru poločasu byly k vidění ještě dvě pěkné šance domácích, ale Bomby k tyči podržel brankář. V úvodu druhého poločasu mohli hráči Vamberka zvýšit vedení, ale domácí gólman se blýskl výborným zákrokem. Klatovy se dočkaly vyrovnání v 34. minutě po pěkné kombinační akci.

Vyrovnané utkání se opět lámalo až v závěrečné čtyřicáté minutě, kdy se střelecky prosadil aktivně hrající Radek Kočí a dvěma brankami strhl vítězství na stranu SF Trivel Klatovy.



Sestava Bomby k tyči: Tomáš Morong, Vojtěch Bělka, Radim Páral, Kamil Kaplan, Pavel Potužník, Aleš Chochola, Josef Dostál, Ondřej Mráz, Luboš Vych.



Příští turnaj sehraje Vamberk v sobotu 22. ledna v Náchodě, kde se střetne s týmy SK Sico Jilemnice a FK Adria Nový Bor.



Další výsledky zápasů v Radotíně: Chemcomex Praha – SK Goll Běloves 1:0, SF Trivel Klatovy – SK Goll Běloves 4:1.



Výsledky zápasů v Jilemnici a Třeboni: FK Adria Nový Bor – VPS Novabrik Polička 2:9, SK Sico Jilemnice – VPS Novabrik Polička 3:3, FK Adria Nový Bor – FS Sádek 1:3, SK Sico Jilemnice – FS Sádek 3:1, SK Strabag Lubryco Prachatice – SC Premium Stonava 0:1, Bombarďáci Větřní – SC Premium Stonava 2:3, SK Strabag Lubryco Prachatice – SMR Plus Zlín 3:5, Bombarďáci Větřní – SMR Plus Zlín 4:1. (dr, je)

Průběžná tabulka

1. Chemcomex 16 0 2 72:23 48

2. SC Stonava 14 2 2 56:26 44

3. SMR Plus Zlín 13 2 3 63:34 41

4. VPS Polička 11 2 5 47:36 35

5. SK Jilemnice 9 2 7 47:42 29

6. SF Klatovy 8 2 8 64:57 26

7. Vamberk 7 0 11 39:54 21

8. SK Prachatice 6 1 11 44:56 19

9. SK Běloves 5 2 11 42:52 17

10. Větřní 4 2 12 49:65 14

11. FS Sadek 4 2 12 32:55 14

12. FK Nový Bor 2 1 15 26:81 7