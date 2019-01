Vamberk - Celostátní futsalová liga pokračovala v Náchodě, nováčkovi se tentokrát nedařilo.

Ilustrační foto | Foto: Jitka Maděrová

Celostátní futsalová liga měla o víkendu na programu 5. a 6. mistrovské kolo. Hráči týmu Bomby k tyči Vamberk se představili v Náchodě, kde se utkali s lídrem soutěže Chemcomexem Praha a SF Trivel Klatovy. Tentokrát se nováčkovi nedařilo. Oba duely prohrál a v tabulce mu patří pátá příčka.



Bomby k tyči Vamberk - Chemcomex Praha 2:6 (0:4). Branky Vamberka: Michalčák, Bělka. Úvod utkání přinesl oboustranně opatrnou hru. Postupem času Pražané zpřesnili kombinaci a výsledkem jednoduché hry na jeden dotek byly čtyři góly v síti Vamberka. Po změně stran vedoucí celek tabulky přenechal aktivitu hráčům Vamberka, kteří vstřelili dvě rychlé branky a snížili na 2:4. Hosté však přidali dva góly a pojistili svoje vítězství.



Bomby k tyči Vamberk - SF Trivel Klatovy 4:7 (3:2). Branky Vamberka: Mráz 3, Kuhn. Začátek zápasu měli v režii hráči Vamberka. Bohužel nedokázali využít herní převahu ke vstřelení více gólů a první poločas skončil těsným vedením 3:2. Po změně stran domácí zvýšili z penalty na 4:2, a zdálo se, že je rozhodnuto. Hosté bojovali dál, a to se jim vyplatilo. Nezlomilo je ani nezaviněné zranění brankáře, který musel odstoupit po obětavém zákroku, aby zabránil vlastnímu gólu. Do branky šel hráč z pole, a najednou měli hosté navrch. Vamberk kupil jednu chybu za druhou, čehož hosté stoprocentně využili. Konec utkání již byl plně v jejich režii, domácí jen koukali, jak góly padaly do jejich branky.



Sestava Bomby k tyči Vamberk: Vych, Bělka, Páral, Kaplan, Potužník, Kuhn, Chochola, Dostál, Kánský, Mráz, Michalčák.



Příští utkání sehrají Bomby k tyči Vamberk v sobotu 27. listopadu v Jilemnici, kde se střetnou s SK Sico Jilemnice a s FK Adria Nový Bor.



Další výsledky zápasů v Náchodě: SK Goll Běloves – Chemcomex Praha 0:2, SK Goll Běloves – SF Trivel Klatovy 6:2. Výsledky zápasů v Poličce a ve Zlíně: Sádek – Jilemnice 1:1, Polička – Jilemnice 2:1, Sádek – Nový Bor 1:4, Polička – Nový Bor 3:1, Stonava – Prachatice 4:0, Zlín – Větřní 3:1, Stonava – Větřní 6:2, Zlín – Prachatice 3:2.

1. CHEMCOMEX Praha 6 6 0 0 25:6 18

2. SC Premium Stonava 6 6 0 0 19:6 18

3. SMR Plus Zlín 6 5 0 1 26:9 15

4. VPS NOVABRIK Polička 6 4 0 2 10:11 12

5. BOMBY K TYČI Vamberk 6 3 0 3 19:24 9

6. SK SICO Jilemnice 6 2 1 3 11:10 7

7. SK Goll Běloves 6 2 1 3 19:18 7

8. SK STRABAG Prachatice 6 2 1 3 14:14 7

9. SF TRIVEL Klatovy 6 1 1 4 14:23 4

10. FK ADRIA Nový Bor 6 1 1 4 10:27 4

11. BOMBARĎÁCI Větřní 6 0 2 4 14:22 2

12. FS SÁDEK 6 0 1 5 7:18 1

Průběžné pořadí střelců:

1. Mráz (Bomby k tyči) 9.

2. – 4. Haloda (SMR Plus Zlín), Král (VPS Novabrik Polička), Uhlíř (Chemcomex ) 6.

5. – 8. Chmelík (SK Goll Běloves), Goj (SC Premium Stonava), Julina (SMR Plus Zlín), Kraus (SK Sico Jilemnice) 5.

9. – 14. Belák (SK Goll Běloves), Houška (SK Prachatice), Koudelka (SK Sico Jilemnice), Meszaroš (SF Klatovy), Rajnoch (Chemcomex), Weinhard (Větřní) 4 branky. (dr, mj)