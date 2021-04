Větší futsalový klub na českém území nenajdete. Chrudim je futsalový fenomén známý po celém světě, jeho práce a úspěchy jsou uznávány napříč futsalovými odborníky a experty. Nejlepší český tým právě nyní slaví kulaté narozeniny, radost svým fanouškům již dělá přesně tři dekády!

Rychlý rozlet

Chrudimský klub vznikl přesně 31. března roku 1991, tehdy ještě jako FC Rváčov. Samotný přesun do nynějšího působiště přišel až o devět let později. A poté věci nabraly velmi rychlý spád.

NEJ úspěchy:

-15x mistr nejvyšší české soutěže (zatím poslední chrudimské vítězství přišlo po předčasném ukončení soutěže na jaře 2020);

-10x vítěz českého poháru ve futsale, pravidelný účastník futsalové Ligy mistrů, průběžně 12. místo v žebříčku UEFA, v letošní sezoně účast ve čtvrtfinále Ligy mistrů.

V roce 2002 klub postoupil do nejvyšší soutěže a již ve druhé sezoně svého působení oslavil premiérový mistrovský titul ve své historii. Během následujících let zakončil jako nejúspěšnější klub sezonu hned patnáctkrát, díky čemuž mohl svoje jméno pravidelně zviditelňovat i na evropské scéně. Ve futsalové Lize mistrů byl v mnoha případech velmi blízko historickému postupu mezi čtyři nejlepší celky Evropy, poslední krůček mu ale (zatím) nikdy nevyšel.

Už bez partnera

Klub, který byl řadu let znám v českých futsalových vodách i po celé Evropě jako FK ERA-PACK Chrudim, přistoupil před letošní sezonou k razantní změně. Od loňského září vystupuje bez titulárního partnera, na jeho výkonech se to ale ani v nejmenším neprojevilo. V sezoně, kdy slaví třicetileté výročí od založení klubu, se dostal do čtvrtfinále Ligy mistrů, kde vypadl se slavným Sportingem Lisabon a nyní se tak může chystat na blížící se play off 1. FUTSAL ligy, do kterého bude vstupovat z první nebo druhé pozice po základní části.

Touha plnit si sny a dosahovat nových, dosud nesplněných, cílů ještě v Chrudimi nevyprchala. A tak věřme, že nám futsalový klub bude historii tučným písmem psát ještě dostatečně dlouho!