Při nástupu na hřiště šli pokaždé vedle sebe a možnost, jak je rozeznat, byla jen díky číslu na dresu. Do baráže o světový šampionát pomohla minulý týden v brněnské kvalifikaci české futsalové reprezentaci také dvojčata David a Pavel Drozdovi, rodáci z Hradce Králové, kteří jsou na klubové úrovni tahouny několikanásobného mistra – týmu FK ERA-PACK Chrudim.

V těžké skupině český tým skončil druhý za Kazachstánem, jenž přímo postoupil na šampionát, a o účast bude bojovat v baráži s Chorvatskem.

Těžké je rozeznat

Jsi David, nebo Pavel? Jejich spoluhráči si často lámou hlavu, na koho vlastně mluví. „Stává se, že mě kluci osloví Davide. V reprezentaci, když se potkáme na srazu jednou za měsíc, má většina problém. V Chrudimi, kde se vidíme pravidelně, nás poznávají,“ usmívá se Pavel.

Krok po kroku kráčí neustále spolu. Oba začínali jako junioři v Chrudimi, poté se přesunuli do dospělého týmu Mados Hradec Králové.

„K futsalu jsme se dostali z velkého fotbalu. Hráli jsme v juniorce v Hradci Králové a kluci nám řekli, že v Chrudimi jich je málo, ať si jdeme zahrát. Narychlo nám udělali registračky a jeli jsme na první turnaj,“ popisuje začátky David. Velký fotbal ale Drozdovi neopustili, oblékají dres Lokomotivy Hradec Králové a po podzimu tým je první v krajské I. A třídě.

Nejmladší výběr

Českému futsalu vyrostla nová generace. Za patnáct let u reprezentace vsadil trenér Tomáš Neumann pro kvalifikaci na letošní světový šampionát na nejmladší výběr. Čtyřiadvacetiletí Drozdovi, kteří nyní bojují o titul v prvoligové Chrudimi, se poprvé v národním dresu představili před čtyřmi lety.

„Byl to rychlý skok. Odehráli jsme jednu sezonu v Hradci, hned šli do Chrudimi a naskočili do reprezentace. Za tu šanci jsme strašně rádi,“ říká David.

Ten zaznamenal v českém týmu 51 startů a trefil se dvanáctkrát, Pavel odehrál 34 zápasů a vstřelil o dvě branky míň. „Asi není lepší zážitek než oslavovat gól s bráchou. Trávím s ním odmala každý den, klape nám to na hřišti i mimo něj,“ pochvaluje si Pavel.

Kazašští Brazilci

V Chrudimi, kde Drozdové v lednu podepsali nové dvouleté smlouvy, nastupují nově po boku již šestice Brazilců. Maxe, Evertona, Felipeho a Duia nově doplnil také gólman Rennan a univerzál Yuri, tým je navíc veden brazilským koučem Felipem Condem.

V závěrečném duelu evropské části kvalifikace s Kazachstánem čelili rovněž čtyřem naturalizovaným Jihoameričanům. Prvním z nich byl nejlepší brankář světa Higuita. V poli potom udávají tón hry Leo, Taynan a Douglas Junior, bývalý hráč Chrudimi, o něhož se silně zajímala i Barcelona.

Pavel Drozd nastoupil jen na poslední minuty, ovšem jeho bratr David hlídal trio špičkových hráčů v poli od začátku. Češi prohráli 2:5 a všechny góly zařídili právě naturalizovaní Brazilci, Douglas Junior nastřílel hattrick a dva góly přidal Taynan.

„Na tréninku v Chrudimi nám dávají brazilští spoluhráči školu, snažíme se je bránit, ale tohle se nedá srovnávat. Brazilci v Kazachstánu patří k nejlepším na světě,“ porovnává David. Česká reprezentace cestou přidělení občanství pro cizince jít nechce. Řídí se heslem, že v českém mužstvu by měli být hlavně Češi.

Krok od šampionátu

Národní tým s Drozdy v nominaci na světový šampionát přímo nepostoupil. Kvalifikaci začal výhrami nad Rumunskem a Slovinskem, ale nakonec se musel sklonit před Kazachstánem. O místenku do Litvy (12. září až 4. října) se porve v baráži, kde se postaví Chorvatsku. První utkání se odehraje 9. dubna zřejmě v Osijeku, do odvety vstoupí Češi o tři dny později pravděpodobně opět v Brně. Reprezentace startovala na MS naposledy v roce 2012.

„Dostat se do baráže je úspěch, navíc z tak vyrovnané skupiny. Samozřejmě po úvodních výhrách mrzí, že jsme neskončili první,“ shodují se dvojčata, pro která by premiérová účast na mistrovství světa znamenala splněný futsalový sen.

Pavel Šťastný