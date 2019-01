Křovice – Vítězem XXXI. ročníku fotbalového turnaje F. O. Křovice se stal tým TJ Dobruška C, druzí skončili pořadatelé a třetí OSK Opočno.

Výsledky: Atletiko Chuligan Dobruška – Křovice 1:2, OSK Opočno – Dobruška C 0:3, Atletiko Chuligan – OSK Opočno 1:1, OSK Opočno – Křovice 0:0, Křovice – Dobruška C 1:1, Dobruška C – Atletiko Chuligan 5:1. Pořadí: 1. TJ Dobruška C 7 bodů (skóre 9:2), 2. Křovice 5 (3:2), 3. OSK Opočno 2 (1:4), 4. Atletiko Chuligan Dobruška 1 (3:8).



Nejlepším střelcem turnaje se stal Milan Jirásek (Dobruška C), který vsítil pět gólů. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Jaroslav Šanovec (Křovice).



„I když nám dopoledne počasí příliš nepřálo, jednatřicátý ročník fotbalového turnaje se vydařil jak po sportovní, tak společenské stránce. Jedinou kaňkou na jinak zdařilém průběhu tradičního klání byla neúčast přihlášeného týmu Malšovic, který se bez omluvy nedostavil,“ sdělil Petr Moravec, hlavní organizátor turnaje a předseda F. O. Křovice.