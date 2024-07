Je náročnější samotný běh nebo zastávky s pitím „lahváče“? Myslím si, že pro mě je náročnější asi to pivo no, obzvlášť to třetí, protože to už je pak s pitím na sílu.

Vy jste si to dopředu párkrát takhle zkoušel? Jo, asi třikrát nebo čtyřikrát jsem si to zkoušel zaběhnout i s pitím. Takže jsem už pak věděl, do čeho jdu.

Dá se na tento běh nějak trénovat? Nebo je to tak, jak to vyjde? Trénink určitě pomůže. Aspoň pak víte, jak pít pivo ve stavu zadýchání.

Jste trénovaný z fotbalu, takže po fyzické stránce to pro vás nebyl problém? Nebyl to takový problém, ale před závodem jsem odehrál fotbalový turnaj Chali Cup, takže už jsem byl trochu vyčerpaný. Nicméně asi to nebylo tolik znát.

Filipe, co pro vás znamená obhájit prvenství v tomto závodě? Jaké jste měl pocity? Pocity jsem měl určitě skvělé. Ale když jsem to vyhrál minulý rok, tak ty pocity byly mnohem intenzivnější. Teď už jsem tak trochu věděl, jaké to bude. Přesto super, bylo to výborné.

Jak se člověk cítí v cíli po kilometrovém běhu s vypitím třech lahvových piv takřka na ex?

Já jsem se cítil tak na umření. Sice jsem to nevyhodil, ale nebylo mi moc dobře (usměje se).

close info Zdroj: pořadatelé zoom_in Filip Jelínek (uprostřed) letos obhájil prvenství v pivním běhu Chaliho kilák.

Dovedete odhadnout, kolik zhruba času vám zabral běh a kolik ty zastávky s pitím?

Kamarád mi to do druhého piva měřil, takže vím, že první dvě piva jsem měl kolem třiceti vteřin jedno. Běh mezi pivy byl myslím tak kolem minuty.

Dá se váš rekordní čas 5:19 ještě vylepšit?

Domnívám se, že dá. Jen nevím, jestli to zvládnu ještě já (zasměje se), protože už je to tak našponované. Možná bych zvládl ještě pár vteřin. Ale aby to bylo třeba pod pět minut, musel by se objevit někdo mnohem lepší než jsem já.

Budete mít na příští ročník cíl zkompletovat vítězný hattrick?

Bylo by to pěkné a rozhodně to zkusím, ale když mě někdo porazí, tak se nic neděje. Přeju každému, aby si to zkusil vyhrát, je to super.

CHALIHO KILÁK. Podívejte se, jak tahle akce probíhá. | Video: pořadatelé

Konkurence roste, že?

Konkurence je každým rokem větší a větší. Myslím si, že letos nebyl v Top desítce nikdo, kdo by to měl nad šest minut. Takže to už je fakt jako šílené.

A co další posunutí svého maxima?

Byl bych spokojen, kdyby to bylo alespoň stejné jako letos.

Ve fotbale hrajete za chlumecké béčko krajský přebor, někdy vypomáháte i céčku v B třídě. Jak jste si vyhodnotili sezonu?

S béčkem jsme skončili šestí, takže asi spokojenost. Hodně se tam zapojují mladí hráči jako jsem já, trošku jsme tedy obměnili tým a můžeme to brát pozitivně. Co se týká céčka, tak jsme byli druzí a mohli jsme postoupit, takže tam to můžeme hodnotit ještě lépe než v béčku.

Co jste říkal na poslední zápas reprezentace na Euru proti Turecku?

Podle mě hráli dobře, škoda jen té červené karty, to se pak hraje hůř. Přesto kluci bojovali až do konce, takže respekt.

Jak jste viděl jejich celé vystoupení na šampionátu? Ve skupině skončili s jedním bodem poslední, ale herně to asi bylo o něco lepší.

Podle mě je škoda zápasu s Gruzií, ten měli vyhrát. Jinak si myslím, že to nebylo zase tak špatné.

Nicméně postup asi měl být, že?

Aspoň z toho třetího místa měl být postup.

Takže zklamání a neúspěch?

Spíš neúspěch.