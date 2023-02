Poprvé v historii se v Hradci Králové představí mužská florbalová reprezentace, co to pro celý region znamená? Opravdu hodně. Všichni hráči uvidí florbal na nejvyšší úrovni. Skvělou pozvánkou je, že naše reprezentace skončila druhá na mistrovství světa. Stejný výsledek se povedl i juniorkám, všichni se těší na kvalitní florbal.

Přitáhne to i nové děti k florbalu?

Věřím v to. Z historie víme, že každý velký úspěch nějakého sportu k němu přivádí děti a pokud my ten vrcholový florbal přivedeme do Hradce Králové, tak si myslím, že se dostane do povědomí a může to mít ten kýžený efekt, že přijdou noví hráči.

Jak spolupracují hradecké kluby na této velké akci?

Český florbal vydal nějakou osnovu, co je potřeba připravit. Dal nám body, my jsme obsadili personální strukturu, zajišťujeme určitou část materiálního vybavení a budeme pomáhat s organizací přímo na hale. Podílí se na tom oba hradecké kluby FbC i IBK.

Po lístcích na pátek a sobotu, kdy jde do akce mužská reprezentace, se jen zaprášilo. Zbývá pár míst na čtvrtek a neděli. Neřešili jste, jestli by se turnaj neměl hrát v hokejové hale?

Vzhledem k tomu, že jsou to přátelské zápasy, tak jsme takovou možnost neřešili. Je to takové první oťukávání s pořadatelstvím v Hradci. Pokud všechno dobře dopadne, tak nevylučujeme, že bychom nějakou větší akci chtěli udělat přímo na zimním stadionu.

Jak jste zatím spokojen s letošní sezonou z pohledu FbC Hradec Králové?

Spokojení jsme a hodně. Postoupili jsme do Národní ligy asi po sedmiletém úsilí a čekali jsme, co s námi ta vyšší soutěž udělá. Dokážeme hrát v popředí tabulky, za což jsme rádi a vzhlížíme k play off, protože věříme, že výsledky ze základní části dokážeme přenést a zabojujeme o postup do první ligy.

Program turnaje v Hradci Králové



Čtvrtek – 2. února

U19: Česko – Švýcarsko (19.00).

Pátek – 3. února

U19: Švýcarsko – Finsko (10.00).

U19: Česko – Finsko (16.30).

Muži: Česko – Švýcarsko (19.00).

Sobota – 4. února

U19: Finsko – Švýcarsko (13.30).

Muži: Česko – Švýcarsko (16.00).

U19: Česko – Švýcarsko (18.30).

Neděle – 5. února

U19: Česko – Finsko (11.00).





Je tedy vaším cílem postup do první ligy?

V horizontu tří let máme ambice do ní postoupit. Myslím si, že tady máme velmi kvalitní hráče, kteří jsou relativně mladí a mají velký potenciál růstu. Pokud se do ligy dostaneme, tak doufám, že to nebude konečná stanice. (usmívá se) Budeme pracovat, abychom se dostali až nahoru.

Co stojí za vzestupem florbalu v Hradci?

Z historie je dáno, že v Hradci existuje několik menších týmů. V roce 2015 jsme se dva největší kluby domluvily na spojení s tím, že začneme od mládeže a budeme ji vychovávat tak, aby se nám to jednou promítlo do mužů, což se nám v posledních letech povedlo. Do vyšší soutěže jsme postoupili s drtivou většinou odchovanců našeho klubu. Skvělý základ do budoucna, mládež se navíc prosazuje na republikových úrovních a teď v lednu zaznamenala velké úspěchy ve Švédsku, kdy starší žáci turnaj vyhráli a dorostenci byli třetí.

V Královéhradeckém kraji se mužská Superliga nehraje, chybí to hodně?

Určitě a náš kraj to samozřejmě hendikepuje. Snad se to do budoucna změní.