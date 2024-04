Určitě následovaly oslavy. Zažila Dobruška dlouhou noc? Zažila, zažila (usmívá se). Domnívám se, že to byl spíš dlouhý víkend a posunuly jsme si ho až do dneška (pondělí – pozn. aut.). Takže myslím, že teprve dneska to asi všichni budou dospávat, střízlivět a budou se vracet zase zpátky do obyčejných životů.

Jitka FleglováZdroj: oddíl Jaké to byly pocity bezprostředně po závěrečné siréně? Bezprostředně po siréně? Prostě zdálo se to jako sen. Úplně jsem tomu nechtěla uvěřit a myslí si, že i holky. Chvilku jsme tomu nemohly uvěřit, že po takovémto dlouhém play off, který jsme ještě vlastně nikdy nezažily, jsme byly schopné vyhrát finále nad pražským celkem. Takže paráda.

Šly jste do sezony s postupovými ambicemi?

Ne, ne, určitě ne. Naším cílem bylo projít přes dvě kola play off, což bylo to nejvíc, co jsme kdy v celé historii dokázaly. Tak jsme na to akorát chtěly minimálně navázat, nebo to ještě překonat. Ale že jako dojdeme do finále a ještě ho vyhrajeme, to je prostě něco neuvěřitelného. Kdyby mi to někdo řekl na začátku, tak mu nevěřím.

Dobruška v této sezoně nejprve ovládla východní skupinu I. ligy, když vyhrála všech 22 zápasů. V play off postupně porazila Aligators Šitbořice (2:0 na zápasy), Black Angels (2:1), Chomutov (2:1) a Tigers Start98 (2:1).

Východní skupinu první ligy jste vyhrály bez ztráty kytičky. Ani to vám nezvýšilo ambice?

Rozhodně ne. My jsme ke všem a ke každému zápasu nastupovaly se sklopenou hlavou a zodpovědně, abychom to všechno odtáhly tak, jak chceme. Že jsme v základní části nebyly poražené, to jsme si vůbec nechtěly připouštět. V play off to totiž v tu chvíli nic neznamená.

Ve vyřazovacích bojích to bylo úplně jiné, dost zápasů bylo vyrovnaných, o gól. Bylo to hodně i o štěstí?

Jo, stoprocentně, ale to štěstí ke sportu patří, si myslím. Jde tam hlavně o koncentraci, vydržet to a to se nám povedlo naštěstí.

Jitka Fleglová s pohárem pro vítěze I. ligy.Zdroj: Dana Ehlová

V domácích zápasech vám hodně pomohl „plný dům s červeným peklem“. Co jste tomu říkala?

Naprosto souhlasím. Bez nich bychom to nedokázaly. Byl to náš šestý nebo spíš až sedmý hráč na hřišti. Bylo to naprosto skvělé. Co jsou fanoušci schopni udělat a vůbec kolik lidí chodilo na celé play off, to bylo úplně úžasné.

Doma jste tedy hrály neustále přesilovku?

Dá se to tak říct vlastně (zasměje se), minimálně o dva hráče.