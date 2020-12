Nemusí pršet, stačí, když kape… Přesně toto přísloví platí pro florbalového brankáře Pardubic. Královéhradecký rodák Martin Haleš totiž strávil ve Švédsku pouze necelé tři týdny. Původně mělo jeho první zahraniční angažmá trvat o hodně déle. Jenže jak mu covid nabídl nečekanou možnost, tak ho covid ze severu Evropy odvolal. Respektive uvolněná opatření pro českou nejvyšší soutěž.

Jak přesně dlouho trvalo vaše švédské hostování?

Trvalo přesně sedmnáct dní. Sedmnáct krásných dní.

Nebylo nakonec ohroženo tím, že se v České republice najednou uvolnila pro florbal opatření a co jste tomu vůbec říkal?

Ano bylo. Hned po týdnu pobytu ve Švédsku jsme se dozvěděli, že se otevírá možnost k tomu, aby se v České republice rozjela liga. Kvůli tomu jsem se také vrátil dřív.

Kolik jste toho stačil odchytat za rezervní tým Vaxjö?

Nastoupil jsem do jednoho utkání. Prohráli jsme 8:9.

Jakou hraje Vipers B soutěž, kde by se tým pohyboval v české Superlize?

Jedná se o třetí nejvyšší soutěž ve Švédsku. Myslím si, že by úplně v pohodě mohli hrát spodek naší Superligy.

Objevil jste se také v prvním týmu. Jak k tomu došlo a kolik zápasů jste strávil na střídačce?

Hned co jsem přijel, tak mě seznámili se situací, takže jsem věděl, že k tomu dojde. Druhý gólman prvního týmu se totiž zranil. Byl jsem na lavičce v zápasech Svenska Superligan, ale do utkání jsem se nepodíval.

Co vám dala zkušenost být u prvního týmu?

Jel jsem celý tréninkový proces s prvním týmem. Byla to obrovská zkušenost. Seznámení se s mnohem rychlejším, tvrdším a vyspělejším florbalem.

Jaké jste získal další poznatky o švédském florbale?

Když už pominu zmíněné všechny zkušenosti, které jsem získal při tréninku týmovém, tak jsme chodili na individuální tréninky buď s hlavním trenérem, nebo s koučem gólmanů. Na nich jsme dělali opravdu výborná cvičení. Hodně jsem se dozvěděl také při rozhovorech jak se spoluhráči, tak s trenéry. O všem možném.

Enormní rozdíl ve hře

Jaká je popularita florbaluv zemi a na kterém místě by skončil v žebříčku sportů?

Patří mezi první dva sporty v zemi. Florbal a hokej jsou top sporty, ale ostatní jim hodně šlapou na paty. Švédsko je hodně sportovní země!

Jak hodnotíte úroveň a jaký je rozdíl oproti české lize?

Oproti naší Superlize to je enormní rozdíl. Jak v rychlosti tak v tvrdosti. A rovněž hráčské vyspělosti.

Asi bylo výhodou, že s vámi byl v jednom týmu pardubický spoluhráč Adam Šmíd.

Každopádně. Navíc tam byl s námi Mikuláš Krbec z pražské Sparty. Takže ve třech bylo jednodušší si vše zařídit, domluvit. Nepanovaly takové obavy, jako kdybych tam byl sám. Dále člověk netrpěl samotou, hlavně na bytě.

Jak se Šmídovi vedlo?

Adam odehrál dva zápasy za rezervu a připsal si jednu asistenci. A také jsme spolu strávili jedno utkání Svenska Superligan na lavičce.

Ve Švédsku zkoušel štěstí ještě třetí pardubický hráč Lukáš Prix. Sledoval jste jeho výkony?

Hodně jsme si psali a vzájemně radili. Mám pocit, že odehrál okolo osmi zápasů, ale bodově zůstal na nule.

Nastupovali ve Vipers B kromě vás dvou další cizinci a musí být zahraniční hráči lepší než ti domácí?

Úplně nevím, ve Vaxjö jsme byli jediní cizinci a navíc ne nastálo. Takže jsme tuhle stránku nepoznali

Má Vaxjö na soupisce reprezentanty Tre Kronor?

Ano. Obránce Markus Jonsson a gólman Viktor Kastengren. Jinak mají Vipers vcelku mladý a nadějný tým.

V Česku vám přezdívají Pejsek. Jakou jste získal přezdívku v kabině Vipers?

Tím, že mám Pejska na helmě, tak se mě ptali. Takže si dělali vtípky jako dog. Ale jinak mi říkali Martin, Hales a nebo Hasek. Takže to bylo příjemné přirovnání (smích).

Klub nám vše zajistil

Co zázemí, jak se o vás v klubu starali?

Parádně! Měli jsme all inclusive. Zařídili nám byt, který nám samozřejmě vybavili. Nakoupili nám jídlo do zásoby a když jsme něco potřebovali, stačilo napsat, nebo zavolat a oni nám vše zajistili. Dále jsme dostali auto, abychom měli lepší dopravu, týmové oblečení a tak dále… No a co se týče zázemí v hale, jednou větou to byl úplně jiný svět (zasní se).

Kde jste tedy byli ubytováni? Jak daleko od haly?

První dvě noci jsme byli ubytováni v centru města na hotelu. Asi deset minut autem od haly. To nás vždy někdo vyzvedl a dovezl. Poté jsme se přestěhovali na klidný kraj města do klubového bytu. Z něj nám to trvalo do haly autem necelých patnáct minut. Do centra pak slabou pětiminutovku. Všude jsme se pohybovali autem a nebo pěšky. Ze začátku samozřejmě podle navigace.

Můžete popsat denní florbalový režim ve Vaxjö?

Vstát, nasnídat se, dojet na halu na individuální trénink. Pak zpět na byt, kde jsme se naobědvali, tedy pokud jsme nešli na polední jídlo s někým z týmu, dělání věcí do školy a odpočinek. Odpoledne následoval trénink, po něm večeře a sledování nějakého filmu nebo seriálu.

Jak jste trávil volný čas?

Procházel jsem se po městě a také jsem dělal školu. Nicméně moc volného času jsme neměli. A když se nějaký naskytl, tak jsem ho využíval k odpočinku.

Co jste si celkově odneslz této švédské mise pro svou další kariéru?

Už vím, jak to tam chodí. Seznámil jsem se s programem, mentalitou a se vším okolo. Přestal jsem se bát jít do neznámého.

Otevřel jste si vrátka k budoucímu angažmá, nebo s čím jste se v klubu rozloučili?

Úplně nevím. Nějaký vtípek o možném návratu tam byl, ale žádná závazná domluva se nekonala. Na druhou stranu neříkám, že to je nereálné. (šibalsky mrkne).

Švédsko je jeho vytouženou zemí. Rád by se tam vrátil a hrál nastálo

Zdroj: archiv sportovceŠvédsko, nebo také Švédské království severský stát na Skandinávském poloostrově. Je sice třetí největší zemí Evropské unie ale má přibližně stejný počet obyvatel jako Česká republika. Češi tam jezdí především za nádhernou krajinou. Smíří se i s vyššími cenami. Martin Haleš tam ale nejel na ryby… Pro florbalisty je totiž vysněnou zemí. Švédové jsou totiž v tomto sportu nejlepší na světě.

ANGLIČTINA VE ŠVÉDSKU: „Bál jsem se, že v ní budu plavat mnohem více. Nakonec to nebylo tak strašné. Samozřejmě jsem nerozuměl úplně všemu, ale dokázal jsem se domluvit a to je hlavní. Posun tam určitě nastal, ale doufal jsem, že tam budeme delší dobu a naučím se ji lépe. Naštěstí všichni ve Švédsku umí anglicky, takže v tom problém nebyl nikde.“

ŠVÉDŠTINA: „Už umím pozdravit, poděkovat, rozloučit se, představit se a samozřejmě nadávat (směje se). Bohužel nebyl čas se naučit víc, ale věřím, že kdybychom tam zůstali déle a odehráli více zápasů, tak bych zvládli nějaké ty pokyny.“

BLONĎATÉ ŠVÉDKY: „Pověsti nelžou. Ženy jsou krásné. Ale pochopitelně tam nežijí jenom blondýnky, ale všechny typy žen.“

MULTIRASOVÉ ŠVÉDSKO: „Nevím, jak to tam bylo dříve, ale je pravda, že jsme se setkali se spoustou ras.“

ŠVÉDSKÁ KRAJINA: „Zajeli jsme se podívat na Kronoberg Castle Ruin, což je zřícenina hradu asi deset kilometrů od Vaxjö. A neustále jsme chodili kolem Växjö Cathedral a všech jezer.“

ŠVÉDSKÉ JÍDLO: „Okamžitě mě napadnou masové kuličky a kebabpizza. Jinak hodně jedí italskou kuchyni a mořské plody. Vše, co jsem vyzkoušel, mi chutnalo.“

ŠVÉDSKO A COVID: „Nebyla tam takřka žádná opatření. Žádné roušky, žádné zavřené restaurace ani školy, všechno jelo v normálním rytmu. Po týdnu, co jsme tam byli, se uzavřely všechny ligy kromě první ženské a prvníi druhé mužské. Ale hrálo se bez diváků. Všichni dodržovali doporučení vlády, aby zbytečně nevycházeli. Dezinfikovali si ruce, asi tak osmkrát častěji než my a dodržovali odstup na veřejných místech. Jednou na mě vyjel v obchodě nějaký pán který říkal, ať dodržuji odstup, že nechce chytit covid.“

NEJVĚTŠÍ ŠVÉDSKÝ ZÁŽITEK: „Úplně největší nedokážu vybrat. Užil jsem si to hrozně moc celé. Do hlavy se mi hodně vryla první rozcvička s prvním týmem a následně zápas před třemi stovkami skvělých diváků, což byl limit na jedno utkání. Musím zmínit i přístup všech lidí a všechno to okolo.“

ŠVÉDSKÉ CENY: „Je tam určitě dráž než u nás. Nesmí se to tak úplně přepočítávat na naše. Švédská koruna je 2,60 Kč. Například pizza stála 100 švédských korun, jogurt 13 až 20. Mám ale pocit, že dražší bylo hlavně jídlo. Ostatní věci stály podobně jako u nás. Od klubu jsme nedostávali kapesné, ale vše co jsme potřebovali, nám zaplatili. Od jídla, přes auto až po vybavení do bytu. Občas jsme si koupili něco i za svoje peníze, ale nebylo by toho tolik, jako kdybychom si měli platit všechno sami.“

ŠVÉDSKÝ NÁROD: „Jsou to hrozně hodní, sympatičtí, ochotní a vstřícní lidi . Nenarazil jsem tam na člověka, který by nám nenabídl pomoc, radu, nebo byl nepříjemný. Všichni se respektovali, byli k sobě upřímní a rovněž velice ochotní.“

ŠVÉDSKÉ KLIMA: „Po dobu našeho pobytu, tedy hlavně v listopadu, tam bylo podobně jako v České republice. Konkrétně Vaxjö je prý takový malý Londýn. Je tam hodně pod mrakem, často prší a fouká vítr.“

ŠVÉDSKÝ SPORT: „Ve Vaxjö se hraje také nejvyšší hokejová soutěž. Měli jsme v plánu navštívit nějaký zápas a sháněli jsme lístky. Bohužel už bylo vyprodáno, protože limit fanoušků byl stejný jako na florbal, tři sta diváků. Takže to nevyšlo.“

ŠVÉDSKÁ BUDOUCNOST: „Určitě bych se tam chtěl jednou vrátit. Švédsko je dlouho moje vytoužená země a rád bych tam hrál ve své kariéře nastálo.“