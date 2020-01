Východočešky se do Židenic jely pokusit překvapit, bohužel bezbrankový stav vydržel pouze do 9. minuty, pak se rozběhl brankostroj soupeřek. Malou naději vykřesala ve 23. minutě Kuchařová, když snižovala na 1:4.

Jenže do konce druhé třetiny daly soupeřky další dvě branky a třetí dějství už se spíše dohrávalo. Jičínu po další prohře patří desáté místo a na postupové příčky do play off ztrácí dva body.

K1 Florbal Židenice – KM automatik FBK Jičín 7:2 (4:0, 2:1, 1:1). Branky: 9. Nečasová, 13. Filipová, 15. Tomová, 20. Pravcová, 33. Pravcová, 34. Pravcová, 58. Staňková – 23. Kuchařová, 50. Kuchařová. Rozhodčí: Benačan – Šaroch. Vyloučení: 0:4, Využití: 0:0. Diváci: 50. Zásahy brankářek: Remešová 14 – Samková 29. FBK Jičín: Samková – Růžičková, Čelišová, Svobodová, Bachmaierová, Kuchařová.