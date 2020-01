V rychlém sledu sehrály ženy KM automatik FBK Jičín dva domácí duely v nejvyšší soutěži florbalistek. Nejprve narazily na souseda v tabulce FBS Olomouc.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk Plachý

Pro uchování naděje na postupovou osmičku chtěl domácí celek tři body za výhru, za kterou se vydal velmi energicky. Prvních deset minut se de facto hrálo na jednu branku, v té však doslova čarovala Kubíčková. V rozmezí třinácté a šestnácté minuty využila Olomouc rychlé brejky a odskočila do vedení 0:3. Jičínské hráčky se dostaly do křeče, které se zbavily až v poslední desetiminutovce. V té se trefily Kristýna Bachmaierová a Šárka Smetáková , to však již pouze korigovaly na konečný 2:6.