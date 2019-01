Dobré – Nejvyšší česká soutěž ženských družstev ve stolním tenisu zahájí dnes další sezonu.

Doberské barvy bude i v letošní extraligové sezoně hájit odchovankyně oddílu Daniela Rozínková. | Foto: Vojtěch Podstavek

Tým SK Dobré, zástupce našeho okresu mezi elitou, vstoupí do nového ročníku extraligy v domácím prostředí zápasy s týmy SKST Hodonín.

Dnes se „fialky" střetnou od 18 hodin s hodonínským béčkem a v sobotu je od 17 hodin čeká duel s A-týmem, obhájcem mistrovského titulu.

Doberský tým vstupuje do nové sezony s několika změnami v hráčském kádru, ale se stejnými cíli.

„Po skončení minulé sezony odešla Ivana Pelcmanová, která se přestěhovala za přítelem do Berlína a hrát bude v nižší německé soutěži. Do české extraligy se v našem dresu vrací litoměřická odchovankyně Miroslava Ságlová, která v poslední sezoně startovala v nejvyšší soutěži v Maďarsku. Druhou novou tváří bude švédská reprezentantka Daniela Moskovits, která dosud hrála nejvyšší soutěž v této severské zemi a je členkou základního kádru švédské ženské reprezentace. Zúčastnila se například letošních Evropských her v Baku. Bohužel, v úvodních zápasech bude z důvodu zranění chybět. V našem družstvu budou dál působit odchovankyně oddílu sestřenice Daniela a Kateřina Rozínkovy. Realizační tým zůstal stejný – vedoucí družstva Aleš Sviták s asistentkou Andreou Macurovou," přiblížil novinky předseda SK Dobré Jan Rozínek.

Na otázku, jaké cíle má doberský extraligový celek, odpověděl: „Cílem pro letošní sezonu je umístění družstva do čtvrtého místa. Chceme se ale pokusit bojovat o třetí příčku a získat tak pro oddíl první medailové umístění v jeho šestnáctileté historii."