Technické problémy provázejí pětinásobného mistra Evropy v autokrosu Václava Fejfara (na snímku) i před domácím závodem v Nové Pace. I přesto se tam zkušený jezdec z Lužan zkusí porvat o první vítězství v letošní sezoně. V cestě mu bude však stát doposud neporažený mladý Rus Matvey Furazhkin.

„On si auto pronajal a pouze závodí, bohužel je to hodně znát, když každý problém musíme řešit, přesto věřím, že ho doma porazíme.“

Technické problémy vás postihly i v Německu, jak těžká bude příprava auta na hlavní závod sezony v Nové Pace?

Bohužel je to tak. Věci které loni fungovaly, bohužel letos nejdou. V Německu nám odešla klapka na sání, spojka a bohužel i další věci.

Před víkendovým závodem tedy hodně práce?

Opravdu spousta práce a příprav. Máme všechno rozdělané a pracujeme na tom, abychom všechno do pátku dali dohromady. Bohužel pátek není pracovní den, takže to máme hodně časově napjaté, protože pár věcí máme po fabrikách v kalírnách. Modlíme se, aby se všechno stihlo.

Ale na domácí závod se určitě i tak těšíte?

Samozřejmě. O to víc, že jsem nemohl letos jet ještě na plný výkon. Proto doufám, že to v rokli konečně půjde, ale všechny ty problémy k autokrosu patří.

ME v Nové Pace



Sobota 6. 7. 2019

09.30: volné tréninky

11.00: 1. měřený trénink

13.15: 2. měřený trénink

15.45: 1. série rozjížděk



Neděle 7. 7. 2019

08.30: 2. série rozjížděk

10.30: představení jezdců

11.45: 3. série rozjížděk

14.30: semifinálové a finálové jízdy (vyhlášení)

V Matschenbrgu z toho bylo znovu druhé místo za Rusem Furazhkinem.

Moc mě mrzí, že se nám ho tam nepovedlo porazit, protože ještě víc zvýraznil svoji dominanci, navíc má velké sebevědomí a bude ho moc těžké porazit.

Jeho náskok v čele už je velký. Není teď vaším hlavním cílem vyhrát doma v Nové Pace?

Já myslím, že pořád ne. Jsem závodník a chci podávat v každém závodě své maximum. Kvůli nějakému poplacávání po ramenou to nejezdím. Ale určitě by pro mě bylo zadostiučinění ho na domácí trati pokořit. Hlavně chceme už na autě dochytat všechny mouchy, aby se s ním dalo regulérně závodit, což doposud moc nešlo. Snad už ta smůla přeskočí na někoho jiného a nás už nechá být.

Letos není termínová kolize s Rally Bohemia, co na to říkáte?

Je to bomba. Věřím, že přijde spousta diváků, protože nám jich to v minulých letech dost bralo. Počasí by mělo být naprosto ideální, což by mohlo znamenat opravdu velkou návštěvu.