BK Armex Děčín – Kingspan Královští sokoli Hradec Králové 98:70 (23:19, 46:37, 71:59). Body: Autrey 18, Pomikálek 16, Carlson 14, Šiška 14, Feštr 13, Kroutil 6, Bobek 5, Landa 4, Mach 3, Ježek 2, Žikla 2, Skalička 1 – Tresač 20, Lošonský 11, Pekárek 11, O. Peterka 9, Sedmák 9, Heinzl 6, Stamenkovič 4. Rozhodčí: Blahout, Scholze, Baudyš. Fauly: 23:14. Pět chyb: Bobek (Děčín). Trestné hody: 11/8 – 25/13. Trojky: 12:5. Doskoky: 36:26. Diváci: 670.

Byl to boj, ale výhra je doma

Vydřené. Tak přesně takový přívlastek dokonale sedí a vítězství Dekstone Turů s pražským soupeřem. Ačkoli jejich výkon měl do ideálu daleko, tak nakonec našli cestu k cennému zářezu. Rozhodující byl nástup do druhého poločasu, kdy domácí upletli šňůru 19:2 a situaci si ve zbylých minutách pohlídali, byť chyb a zaváhání bylo v jejich hře více, než by bylo zdrávo. „Zápas pro diváka moc pohledný nebyl. Jedná se o vydřené vítězství, s nímž jsme si ve druhém poločase hrozně zahrávali,“ uvedl kouč Lukáš Pivoda.

Dekstone Tuři Svitavy – USK Praha 78:70 (21:20, 40:40, 63:56). Body: Crandall 18, O'Brien 17, Dodd 14, Marko 13, Kovář 11, Jelínek 3, Puršl 2 – Proleta 19, Stevanovič 17, Sehnal 14, Petružela 7, Appleby 6, Štěrba 5, Mareš 2. Rozhodčí: Baloun, Jedlička, Kapaňa. Fauly: 22:26. Pět chyb: 38. Proleta, 39. Sehnal (oba USK Praha). Trestné hody: 23/13 – 1914. Trojky: 7:6. Doskoky: 39:32. Diváci: 912.

Opava byla v trojkové ráži

Konfrontace. Pardubičtí basketbalisté se zásluhou výtečné obrany ocitli v přímém souboji o druhou příčku. Jenže zápas v Opava hrubě nezvládli. V plusu byli pouze jednou (6:5). Jako rozhodující se ukázala slezská šňůra na přelomu první a druhé čtvrtiny. nejmarkantnější rozdíl byl ve využívaní střeleckých pokusů. Nejen za trojkovým obloukem. Každopádně Opava zaznamenala hned čtrnáct trojek. „V první čtvrtině jsme se trochu drželi, ale dál už to bylo špatné. Domácí dělali naší obraně problémy kombinací pick and roll, měli dobrý pohyb míče. Opava vyhrála zcela zaslouženě,“ poznamenal pardubický kouč Ken Scalabroni.

BK Opava – BK JIP Pardubice 85:65 (21:15 46:27 70:48). Body: Gniadek 19, Šiřina 16, Dragoun 12, Bujnoch 11, Zbránek 6, Švandrlík 6, Kvapil 5, Jurečka 4, Bratčenkov 3, Bukovjan 3 – Vyoral 14, Švrdlík 13, Slanina 9, Půlpán 9, Pavlovič 7, Svoboda 6, Nečas 3, Kohout 2, Škranc 2. Rozhodčí: Hruša, Jeřáb, Kovačovič. Fauly: 18:18. Trestné hody: 17/9 – 15/11. Trojky: 14:6. Doskoky: 38:39. Diváci: 1182.