V průběžném pořadí se totiž dostal na čtvrtou příčku. A mezi nejlepší jich postoupí osm. Sedmdesáti body také pomohl Bekse k odpoutání se z posledního místa.

Vzhledem nelichotivému postavení pátý díl rozjel ve své domovské hale na Dukle. Jako první jdou na řadu v této střelecké soutěži šestky. Za půl minuty stihl devatenáct pokusů a patnáct jich prohnal košem. Každý přesný trestný hod je ohodnocen jedním bodem. Právě o jediný bod se ujal vedení. Jeho královskou disciplínou jsou trojky. Také z delší vzdálenosti trefil patnáct střel, když nashromáždil sedmadvacet možností. Už po této činnosti byl prakticky vítězem kola, když měl k dobru jedenáct bodů.

Celkem u jeho jména svítil počet šedesáti bodů. V tu chvíli to na finále nestačilo. Bylo nutné poslat do koše minimálně jednu střelu z poloviny hřiště. Potoček projevil znalost každého centimetru haly a hned prvním hodem podmínku splnil. Navíc pátým pokusem si vylepšil bilanci na sedmdesát bodů. O finále přijde, pokud ho v závěrečném kole základní části přehodí pět borců. A to je prakticky nereálné. Jeho skvělý počin a naopak špatné výsledky zbývající šestky hráčů vyústily ve fakt, že se Pardubice posunuly z poslední pozice na bronzovou! Do finále týmy se pak kvalifikuje nejlepší kvarteto.